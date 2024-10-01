خاص.. الشارقة يقترب من ضم الهولندي تايرون كونراد

علي معالي (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن نادي الشارقة اقترب كثيراً من التعاقد مع المهاجم الهولندي تايرون كونراد (27 عاماً)، قادماً من الدوري الصيني، وهو لاعب ينحدر من دولة سورينام، ويحمل الجنسية الهولندية حيث ولد وعاش في هولندا.

لعب تايرون رايان كونراد لعدة أندية في بلدان مختلفة آخرها الدوري الصيني، ضمن فريق «ميزهو هاكا»، وسجل حتى الآن 5 أهداف بالدوري الصيني، وسجل مع نفس الفريق في الموسم الماضي 7 أهداف بالدوري، وكانت فترة تألقه التهديفي مع فريق سوتييسكا في مونتينجرو «الجبل الأسود»، حيث سجل 25 هدفاً، ولعب في الدوري الهولندي لعدة أندية، خاصة أنه من مواليد مدينة روتردام.

كما كانت له تجربة احترافية لمدة موسمين في الدوري اليوناني مع فريق أرجوتيليس إيراكليون لمدة موسمين سجل في الموسم الأول 2020-2021 سبعة أهداف، وفي الموسم التالي 8 أهداف، وبعدها انتقل للجبل الأسود، ثم الصين.

وتجاربه في الدوري الهولندي كانت مع فرق كوزاكن بويز(درجة ثانية)، وكامبور ليواردن (درجة أولى) لمدة 3 مواسم، وكان قبلها في موسم 2014-2015، ضمن فريق سبارتا روتردام (درجة أولى).

وفي حال الاتفاق النهائي مع اللاعب، وتسجيله في قائمة «الملك»، يكون الفريق بذلك قد أتم قائمة اللاعبين الأجانب.