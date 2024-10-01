كومباني ينعى موتومبو بكلمات مؤثرة: سنفتقده



ميونيخ (د ب أ)

نعى فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أسطورة كرة السلة ديكيمبي موتومبو بكلمات مؤثرة. وكتب المدرب البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي:«لقد ألهم جيلاً كاملاً من الشباب الكونجولي حول العالم، ومنحهم الأمل».

يذكر أن والد كومباني، مثل موتومبو، ولد في الكونجو الديمقراطية. وتوفي موتومبو، الذي يبلغ طوله 18ر2 متر، بسبب إصابته بورم في المخ عن عمر 58 عاماً. وقال كومباني 38 عاماً: «تابعنا مباريات دوري كرة السلة الأميركي بسببه، ونحن نشب عن الطوق. نحن فخورون بجذورنا بسببه. أظهر لنا أن بإمكاننا أن نحلم أحلاماً كبيرة وأن نكون ناجحين. سنفتقده».