«أكاديمية» مانشستر سيتي تخدم «البريميرليج»!

سلطان آل علي (دبي)

في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تألق مجموعة من خريجي أكاديمية مانشستر سيتي مع أنديتهم الجديدة، حيث أثبتوا قدرتهم على التألق في أعلى مستويات المنافسة، مثل كول بالمر، ليام ديلاب، ومورجان روجرز، وتايلور هاروود، الذين نشأوا وتدربوا في أكاديمية مانشستر سيتي، وقدموا أداءً مميزاً، وأظهروا تطورهم كنجوم صاعدين في الدوري الإنجليزي.

ففي ليلة تاريخية لكول بالمر، خريج أكاديمية مانشستر سيتي، قاد اللاعب فريقه تشيلسي لتحقيق انتصار كبير على برايتون بتسجيله 4 أهداف في مباراة واحدة «سوبر هاتريك».. أداء بالمر كان استثنائياً، حيث أظهر تنوعاً كبيراً في تسجيل الأهداف، سواء بالتسديدات القوية، أو التحركات الذكية داخل منطقة الجزاء، ولا يمكن تجاهل دور زميله في أكاديمية مانشستر سيتي وتشيلسي حالياً، جادون سانشو، الذي صنع هدفاً، وكسب ركلة جزاء ليساهم بهدفين في اللقاء.

هذا التألق من ثنائي أكاديمية السيتي أسهم في فوز تشيلسي بنتيجة 4-2، ما جعل الفريق يقترب أكثر من صدارة الدوري.

في ذات الجولة، قدم ليام ديلاب، المهاجم الشاب المنتقل من مانشستر سيتي إلى إيبسويتش تاون، أداءً رائعاً، حيث سجل هدفين في تعادل فريقه مع أستون فيلا 2-2، ديلاب أثبت قدرته على الحسم في المواقف الصعبة، وكان له دور كبير في الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية لفريقه، حيث يحتل إيبسويتش المركز 15 بـ4 نقاط حصيلة 4 تعادلات، وخسارتين.

على الجانب الآخر، واصل مورجان روجرز تألقه مع أستون فيلا، حيث سجل هدفاً مهماً في نفس المباراة ضد إيبسويتش تاون، ليحافظ على وجود فريقه في المنافسة، روجرز أظهر سرعته ومهارته في المراوغة والاختراق، ليصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب أوناي إيمري.

وفي ختام الجولة، سجل تايلور هاروود قلب دفاع ساوثهامبتون والمنتقل من مانشستر سيتي هدفاً لم يسعف فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بورنموث، ولكنه أظهر قدراته في المواقف الثابتة والرأسيات بكونه حلاً لفريقه ومفتاحاً لتسجيل الأهداف.

تألق لاعبي أكاديمية مانشستر سيتي، يعكس قوة النظام التدريبي في الأكاديمية، هؤلاء اللاعبون يواصلون إثبات جدارتهم في الدوري الإنجليزي، ويؤكدون أن مانشستر سيتي يملك أحد أفضل أنظمة تطوير المواهب في العالم.