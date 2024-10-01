«دبي للسلة» يحقق فوزه الثاني في الدوري الأدرياتيكي



دبي (الاتحاد)

حقق فريق دبي لكرة السلة أول فوز خارج أرضه وثاني انتصار على التوالي، ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بتغلبه على خصمه فريق سيديفيتا أولمبيا السلوفيني بنتيجة 92-84، بدأ الفريق مباراته التي أقيمت في ملعب أرينا ستوزيتسي، متطلعاً إلى مواصلة النتائج الإيجابية، بعدما حقق فوزاً مذهلاً في أول مباراة له في مواجهة حامل اللقب سرفينا زفيزدا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قدم اللاعبون أداءً جماعياً قوياً.

وقدم قائد الفريق أداءً مميزاً مع تسجيل 23 نقطة، و5 كرات مرتدة، و4 تمريرات حاسمة، واستخلاص الكرة من الخصم مرتين، كما قدم الثنائي الديناميكي نيت ماسون (20 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وإيزايا تايلور (10 نقاط) أيضاً أداءً متميزاً خلال هذه المباراة.

سيطر جاكوري ويليامز في المنطقة المظللة بـ 9 كرات مرتدة و6 نقاط، إلى جانب الأداء الدفاعي الرائع الذي ساعد في إبقاء نجم سيديفيتا أولمبيا والمخضرم في الدوري الأميركي للمحترفين، ديفين روبنسون، بتسجيل 14 نقطة فقط.

افتتح بريبليتش المباراة بتسديدة من مسافة قريبة وأضاف إلى رصيده رميتين حرتين ليمنح دبي تقدماً مبكراً. ورغم تعادل أصحاب الأرض، أضاف قائد فريق دبي المزيد من النقاط إلى رصيده لتصبح النتيجة 7 - 4، قبل أن يسيطر تماماً على المباراة. ولم يكن لدى فريق سيديفيتا أولمبيا أي حلول للاعب نيت ماسون، الذي سجل 8 نقاط في الربع الأول، ليوسع الفارق إلى 29 - 17. ولم يتوقف الضغط عند هذا الحد، حيث دخل الفريق الضيف الاستراحة في منتصف المباراة بتقدم كبير وصل إلى 63 مقابل 42.

بعد تسجيل 20 نقطة في الربع الثالث، انتفض فريق دبي لكرة السلة ليصمد أمام سيديفيتا أولمبيا، حيث أضاف بريبليتش وويليامز إلى رصيد الفريق لتأمين الفوز بنتيجة 92 – 84، وهي النتيجة التي جعلت فريق دبي لكرة السلة يصدم الدوري ببداية لا تصدق في أول موسم له في البطولة.