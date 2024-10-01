الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي للسلة» يحقق فوزه الثاني في الدوري الأدرياتيكي

«دبي للسلة» يحقق فوزه الثاني في الدوري الأدرياتيكي
1 أكتوبر 2024 13:36


دبي (الاتحاد)
حقق فريق دبي لكرة السلة أول فوز خارج أرضه وثاني انتصار على التوالي، ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، بتغلبه على خصمه فريق سيديفيتا أولمبيا السلوفيني بنتيجة 92-84، بدأ الفريق مباراته التي أقيمت في ملعب أرينا ستوزيتسي، متطلعاً إلى مواصلة النتائج الإيجابية، بعدما حقق فوزاً مذهلاً في أول مباراة له في مواجهة حامل اللقب سرفينا زفيزدا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قدم اللاعبون أداءً جماعياً قوياً.
وقدم قائد الفريق أداءً مميزاً مع تسجيل 23 نقطة، و5 كرات مرتدة، و4 تمريرات حاسمة، واستخلاص الكرة من الخصم مرتين، كما قدم الثنائي الديناميكي نيت ماسون (20 نقطة و7 تمريرات حاسمة) وإيزايا تايلور (10 نقاط) أيضاً أداءً متميزاً خلال هذه المباراة.
سيطر جاكوري ويليامز في المنطقة المظللة بـ 9 كرات مرتدة و6 نقاط، إلى جانب الأداء الدفاعي الرائع الذي ساعد في إبقاء نجم سيديفيتا أولمبيا والمخضرم في الدوري الأميركي للمحترفين، ديفين روبنسون، بتسجيل 14 نقطة فقط.
افتتح بريبليتش المباراة بتسديدة من مسافة قريبة وأضاف إلى رصيده رميتين حرتين ليمنح دبي تقدماً مبكراً. ورغم تعادل أصحاب الأرض، أضاف قائد فريق دبي المزيد من النقاط إلى رصيده لتصبح النتيجة 7 - 4، قبل أن يسيطر تماماً على المباراة. ولم يكن لدى فريق سيديفيتا أولمبيا أي حلول للاعب نيت ماسون، الذي سجل 8 نقاط في الربع الأول، ليوسع الفارق إلى 29 - 17. ولم يتوقف الضغط عند هذا الحد، حيث دخل الفريق الضيف الاستراحة في منتصف المباراة بتقدم كبير وصل إلى 63 مقابل 42.
بعد تسجيل 20 نقطة في الربع الثالث، انتفض فريق دبي لكرة السلة ليصمد أمام سيديفيتا أولمبيا، حيث أضاف بريبليتش وويليامز إلى رصيد الفريق لتأمين الفوز بنتيجة 92 – 84، وهي النتيجة التي جعلت فريق دبي لكرة السلة يصدم الدوري ببداية لا تصدق في أول موسم له في البطولة. 

أخبار ذات صلة
كومباني ينعى موتومبو بكلمات مؤثرة: سنفتقده
وفاة نجم كرة السلة السابق ديكيمبي موتومبو
كرة السلة
مجلس دبي الرياضي
اتحاد السلة
منتخب السلة
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
«فولكسفاجن» تكشف سبب إعلانها عن الاسم الجديد
اقتصاد
الشركات في ألمانيا تتوقع زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي
اليوم 17:05
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
علوم الدار
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
اليوم 17:03
الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»
الرياضة
الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»
اليوم 17:00
الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم
اقتصاد
الذهب يصعد وسط زيادة الطلب
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©