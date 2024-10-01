شكوك حول ظهور مبابي مع الريال في «الأبطال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم إعلان ريال مدريد عن غياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي 3 أسابيع بسبب الإصابة في عضلة الفخذ، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني قرر ضمه إلى قائمة اللاعبين لمباراة «الأربعاء» أمام ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، بعد أن حصل على موافقة الجهاز الطبي.

وكشفت صحيفة «ماركا» النقاب عن أنه رغم أن التشخيص الأولي كان دقيقاً، إلا أن الدور الذي لعبه مبابي في عملية إعادة التأهيل، كان مهماً في سرعة الشفاء، وأن الإصابة لم تكن بالخطورة التي كان يخشاها الجهاز الطبي في البداية.

وقالت الصحيفة، إن حرص مبابي على الخضوع لبرنامج تأهيلي مضغوط أسهم كثيراً في سرعة شفائه، بحيث أمكن ضمه لقائمة الفريق في مباراة ليل الأربعاء، وإن كانت الصحيفة لم تحدد ما إذا كان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، بمقدوره اللعب أساسياً من عدمه.

وأكدت الصحيفة أن مبابي يشعر بتحسن كبير، ولم يعد يشعر بأي ألم، ما يعني إمكانية مشاركته في جزء من المباراة على الأقل، بعد أن ابتعد عن التدريبات لما يقرب من 6 أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذ ما سارت الأمور بصورة جيدة، سيكون مبابي جاهزاً لمباراة فياريال في الجولة التاسعة للدوري الإسباني بعطلة نهاية الأسبوع، حيث يسعى «الميرنجي» لتجنب فقدان أية نقاط أخرى بعد تعادله الأخير 1-1 أمام أتلتيكو مدريد في «ديربي» العاصمة بملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل «الأتليتي».

وأبدت صحيفة ريليفو دهشتها لهذا التحول المفاجيء وانضمام مبابي لبعثة الفريق إلى ليل، رغم تأكيد النادي في البداية على غيابه 3 أسابيع على الأقل، مشيرة إلى أن اللاعب يخضع اليوم لفحص أخير لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباراة.

ومن جانبه، ذكر راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» أنه في حالة ثبوت عدم جاهزية مبابي، لن يلعب المباراة.

وكان مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، تعرض للإصابة، خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس (3-2) في الجولة السابعة للدوري يوم 24 سبتمبر الماضي.