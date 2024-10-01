«الأبيض» يستدعي عناصر جديدة لمواجهة كوريا الشمالية

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للإعلان عن القائمة النهائية المستدعاة للمعسكر المرتقب، والذي يدخله «الأبيض» يوم 7 أكتوبر الجاري، وذلك لمواجهتي كوريا الشمالية وأوزبكستان، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عن المجموعة الأولى التي حل فيها منتخبنا بالمركز الثالث بـ3 نقاط خلف أوزبكستان وإيران المتصدرين بـ6 نقاط لكل منهما، بينما حلت إيران في الوصافة لفارق الأهداف.

ويحتاج المنتخب للخروج بالعلامة الكاملة، وذلك من أجل البقاء في فلك المنتخبات، التي تنافس بقوة على التأهل من المجموعة مباشرة إلى المحفل العالمي الذي غاب عنه «الأبيض» منذ نسخة 1990 في إيطاليا.

وسيخوض المنتخب تدريبين فقط في أبوظبي، وتحديداً على ملعب جامعة نيويورك، حيث يدخل المنتخب التجمع المرتقب يوم 7 أكتوبر، عقب الجولة الخامسة من الدوري، التي تقام يومي 5 و6 أكتوبر، على أن ينتقل المنتخب إلى مدينة العين يوم 9 أكتوبر لأداء التدريب الأخير، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام كوريا الشمالية على استاد هزاع بن زايد في اليوم التالي لوصوله إلى «دار الزين».

ويتابع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مباريات دوري أدنوك عن قرب، بالإضافة للجولة الحالية لدوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وذلك للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين الدوليين المرشحين لدخول المعسكر المرتقب للمنتخب.

وتفيد المصادر أن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، قد استقر على ما يزيد على 90% من الأسماء المستدعاة، والتي سيتم الإعلان عنها مع الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين يومي السبت والأحد المقبلين، بينما سيكون هناك هامش لاستدعاء عنصرين، أو 3 عناصر جديدة للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، أبرزها لوان بيريرا لاعب الشارقة.

وبسبب ضيق الوقت قبل المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية، سيضطر بينتو للاعتماد على أصحاب الخبرة، الذين شاركوا مع المنتخب في مباراتي قطر وإيران، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة بحسب الحالة البدنية والفنية لبعض الأسماء، مع استدعاء أسماء أخرى غابت عن المعسكر الماضي لأسباب مختلفة، وأبرز تلك الأسماء سلطان عادل مهاجم المنتخب وشباب الأهلي، والذي يعد من ضمن الخيارات الأساسية التي يعتمد عليها باولو بينتو ويراقب تطورها فنياً، بالتنسيق مع الجهاز الفني لشباب الأهلي.