ختام ناجح لفعاليات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في دالاس

دالاس (الاتحاد)

اختتمت فعاليات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في مدينة دالاس الأميركية بمركز «كرتس كرول» التي جرت على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة عالمية واسعة ضمت 810 لاعبين ولاعبات من 31 دولة و78 أكاديمية، وتأتي ضمن الموسم العاشر للبطولة، والتي تجوب 10 مدن عالمية، بعد نجاح جولاتها في إسطنبول وريو دي جانيرو وموسكو، لتعزز من حضور الجوجيتسو حول العالم، وترسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، كما تعمل على توطيد العلاقات الثقافية والرياضية بين الشعوب والاخاء والتسامح بين الرياضيين.

وجاء الترتيب النهائي لجولة دالاس الأميركية باعتلاء البرازيل قائمة الفائزين محرزة المركز الأول برصيد 177000 نقطة، تليها الولايات المتحدة الأميركية في الترتيب الثاني برصيد 66300 نقطة، والبرتغال في المركز الثالث ب 6300 نقطة.

وانطلقت منافسات اليوم الأول بمشاركة 3 فئات للهواة والناشئين والأساتذة، وقد شهدت تنافساً كبيراً بين اللاعبين الباحثين عن منصات التتويج وزيادة النقاط التصنيفية الدولية، والتي تمنح الفرصة للفوز بإحدى فئات جائزة أبوظبي العالمية السنوية، وجاءت نتائج فئة الرجال «بالبدلة» للحزام الأسود الأساتذة 1، للوزن تحت 94 كجم، بفوز البرازيلي فيليبي أندرو سيلفا من أكاديمية «الجوجيتسو ارت» بالميدالية الذهبية، ومواطنه تياجو ماركيز من أكاديمية «كوماندو جروب»، في فئة الرجال بالبدلة للحزام الأسود للأساتذة 1 في وزن تحت 77 كجم، بالميدالية الذهبية.

كما أحرز الأميركي تياجو ماسيدو من أكاديمية رودريغو بينهيرو، الميدالية الذهبية في فئة الرجال بالبدلة للحزام الأسود للأساتذة في الوزن الخفيف تحت 69 كجم، كما فاز البرازيلي كارلوس سيلفا للوزن الخفيف تحت 62 كجم من أكاديمية «جي اف» بالميدالية الذهبية.

كما شهد اليوم الثاني الختامي للبطولة المخصص لفئة المحترفين تنافساً كبيراً، واستطاع اللاعبون البرازيليون أن يحرزوا المركز الأول، محققين الميداليات الذهبية، وهم «جوناتاس غرايسي من أكاديمية «أتوس الدولية» تحت وزن 85 كجم، جيفرسون جوتيو من أكاديمية «كوماندو جروب» لنفس الفئة تحت 77 كجم، وإسرائيل ألميدا في الوزن الخفيف تحت 69 كجم، برونو سينا من أكاديمية «كوماندو جروب» بوزن الريشة الخفيف تحت 56 كجم، ويوري هيندريكس في نفس الوزن الخفيف تحت 62.

من جهته، قال طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام:«إن المحطة الجديدة في مدينة دالاس الأميركية تعد إضافة للجولات السابقة، حيث تهدف إلى إيصال رسالة رياضة الجوجيتسو إلى العالم، وتعزيز بصمة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، من النواحي التنظيمية والفنية والتحكيمية، ومشيراً إلى أن الرابطة تجني ثمار ما يقارب 10 سنوات لجولات أبوظبي جراند سلام في 12 محطات عالمية».