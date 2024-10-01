6 منتخبات في النسخة الأولى لـ «شراع الأولمبياد الخاص»



معتصم عبدالله (دبي)

تحتضن مياه جزر دبي، الوجهة السياحية الفريدة في شواطئ لؤلؤة الخليج، بداية مساء الغد الأربعاء وحتى الأحد المقبل، منافسات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط، بمشاركة 6 منتخبات تجمع الإمارات «المستضيف»، السعودية، البحرين الكويت، المغرب، وسوريا.

وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأولمبياد الخاص، وبإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وجرى الكشف عن تفاصيل الحدث المرتقب، وتقديم لاعبي منتخب الإمارات الذي يدخل المسابقة بطموحات كبيرة، من خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق دبليو دبي -الميناء السياحي، بحضور محمد خليفة النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث

ورفع محمد العبيدلي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل الفرص الممكنة من أجل دمج أصحاب الهمم، وتحقيق الشراكة المجتمعية، بما يضمن نسيجاً متجانساً يتمتع بالحيوية والروح الإيجابية.

وقال إن اتحاد الشراع والتجديف الحديث سعيد بالشراكة المثمرة بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي ظهرت نتائجها في تنفيذ هذه المسابقة الفريدة التي تقام للمرة الأولى، مؤكداً أنها تنسجم تماماً مع تطلعات مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي سعى منذ سنوات لإشراك فئات أصحاب الهمم، وتوج جهودهم بظهور أبطال الأولمبياد الخاصة في السلسلة الوطنية لبطولة «بطل الإمارات»، وكذلك دعم المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية، لا سيما الألعاب العالمية.

من جانبه، رحب خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث الفريد والكبير الذي ينظمه النادي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، والأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ناقلاً للجنة المنظمة والوفود المشاركة تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وتمنياتهم بالتوفيق للجميع، والاستمتاع بمنافسات رائعة ومثيرة تحمل معاني الرياضة السامية.

وقال بن دسمال، إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أكمل كافة التجهيزات، لبدء مراحل المسابقة التي تتزامن مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، حيث تقام المنافسات في أجمل وجهة حضرية في شواطئ دبي بين جزر دبي الخلابة، موجهاً الدعوة للجمهور للحضور، وتشجيع «أصحاب الهمم» من الأولمبياد الخاص.

بدوره، ثمّن محمد خليفة النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، الجهود الكبيرة من قبل مجلس دبي الرياضي، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية «مستضيف الحدث»، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والتي تكللت بتعاون مثمر تمثل في تنظيم هذه المسابقة الفريدة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال النعيمي إن الأولمبياد الخاص الإماراتي يتطلع من خلال خططه وبرامجه لتسليط الضوء على إبداعات الأبطال من أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أن المسابقة المستحدثة من شأنها أن تضيف الكثير باكتشاف مواهب استثنائية في هذا الملتقى، متمنياً التوفيق لعناصر المنتخب الوطني.

فعاليات متنوعة للبرنامج المصاحب



حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة على تنويع البرامج والفعاليات للمشاركين والوفود المشاركة، من خلال الحفل الرسمي لإطلاق البطولة مساء الخميس، في قاعة السردال في فندق ومنتجع ويستن -الميناء السياحي، إضافة إلى عقد زيارات خاصة لأبرز معالم دبي، ومن بينها متحف المستقبل.

ويشهد الأحد المقبل ختام فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى لشراع الأولمبياد الخاص، من خلال مراسم تتويج الابطال في الفئات المختلفة، وتسليمهم الميداليات، بحضور كبار الضيوف في موقع الحدث على شواطئ جزر دبي.



فئتان للمنافسة على «قوارب ار اس فنتر»

الأولى: المستوى الثاني «زوجي شريك موحد ولاعب من الأولمبياد الخاص»

الثانية: المستوى الثالث «ثلاثي في قارب شريك موحد ولاعبان من الأولمبياد الخاص»