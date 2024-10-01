الوصل يطوي ملف «الخسارة الأولى» في «النخبة الآسيوية»

معتصم عبدالله (دبي)

طوى الوصل، ملف الخسارة أمام ضيفه الأهلي السعودي 0-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المواجهة القارية الأولى بين قطبي دبي وجدة في «أبطال آسيا».

وأوضح الصربي، ميلوش ميلوبيفيتش مدرب الوصل أن فريقه قدم مستوى أفضل، مقارنةً بالمباراة مع العين في دوري أدنوك للمحترفين، والتي خسر نتيجتها «الأصفر» 2-4، ضمن الجولة الرابعة، وقال: الأخطاء الفردية كلفتنا تلقي هدفين خلال الشوط الأول من هذه المباراة.

وتعليقاً على غياب المتألق كايو كانيدو عن التشكيلة الأساسية، أوضح ميلوش أن الإصابة حرمت الوصل جهود كايو، متوقعاً عودته للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة في الجولة الخامسة للدوري أمام دبا الحصن.

في المقابل، أعرب ماتياس يايسله مدرب نادي الأهلي السعودي عن فخره بالروح القتالية للاعبين، رافضاً التعليق على مستقبل استمراره مع «الملكي السعودي»، وقال: قدم اللاعبون أفضل مستوى هذا الموسم خلال مباراة اليوم أمام الوصل، من أجل مصالحة جماهيرهم، وذلك بعد الخسائر الأخيرة.

وأضاف: اللاعبون قدموا ما عليهم خلال مباراة اليوم أمام الوصل، والتزموا بالتعليمات الفنية، وسنواصل العمل على هذا الشكل خلال المباريات القادمة في كافة البطولات.

وأردف بالقول: أنا فخور بأداء اللاعبين الذين قاتلوا من أجل جمهورنا الذي يستحق هذا الفوز، خضنا مباراة صعبة وحققنا فوزاً مستحقاً.

وتابع: ليس من السهل العودة للانتصارات بعد الخسارة في مباراتين بالدوري المحلي، ونحن علينا الآن التفكير في المباراة المقبلة وتقديم أفضل ما لدينا.

وكان الوصل فاز في الجولة الأولى على باختاكور الأوزبكي 1-0 في طشقند، في حين فاز الأهلي على بيرسيبوليس الإيراني 1-0 في جدة.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الوصل مضيفه الغرافة القطري في الخور، فيما يحل الأهلي السعودي ضيفاً على الريان في الدوحة، ويلعب في بقية المباريات: الشرطة مع باختاكور في كربلاء، والسد مع بيرسيبوليس في الدوحة، والعين مع الهلال في العين، ويوم والاستقلال مع النصر في طهران.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ 16.