6 أرقام مهمة قبل «موقعة» أرسنال وسان جيرمان في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

تُقام في الحادية عشرة مساء اليوم، مباراة قمة بين أرسنال وباريس سان جيرمان باستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

استهلّ فريق أرسنال مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي أمام أتالانتا، فيما تغلب باريس سان جيرمان على جيرونا بهدف نظيف.

وقبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان، هناك عدد من الأرقام والحقائق المهمة عن المباراة.

1- لم يخسر أرسنال في آخر أربع مواجهات أمام باريس سان جيرمان في المسابقات الأوروبية، حيث فاز في مباراة وتعادل في 3، وفي الواقع، لعب الفريق الفرنسي عدداً أكبر من المباريات ضد آرسنال دون الفوز برصيد 4 مواجهات مقارنة بأي خصم آخر في أوروبا.

2- خسر باريس سان جيرمان كل مبارياته الثلاث الأخيرة خارج أرضه أمام فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مرتين أمام مانشستر سيتي في عام 2021، ومرة أمام نيوكاسل الموسم الماضي، وكانت هزيمته 1-4 في سانت جيمس بارك، هي أثقل هزيمة له خارج أرضه أمام خصم إنجليزي في المسابقات الأوروبية.

3- كانت آخر مباراة خاضها أرسنال على أرضه ضد فريق فرنسي في دوري أبطال أوروبا قد انتهت بفوزه 6-0 على فريق لانس في دور المجموعات بالموسم الماضي، وتقدم أرسنال 4-0 بعد 27 دقيقة من تلك المباراة، في حين يظل هذا أكبر فوز يحققه فريق إنجليزي على فريق فرنسي في أوروبا.

4- سيكون أرتيتا سادس مدرب إسباني يواجهه لويس إنريكي في دوري أبطال أوروبا، وفاز مدرب باريس سان جيرمان بخمس من آخر ست مباريات خاضها وخسر مباراة، وتغلب إنريكي على كل من الإسبان الخمسة السابقين الذين واجههم في المسابقة مرة واحدة على الأقل (بيب جوارديولا، وأوناي إيمري، وتشافي، وإيمانول ألجواسيل، وميشيل).

5- يتمتع أرسنال بسجل مميز أمام الأندية الفرنسية، محققاً 15 فوزاً و8 تعادلات و5 خسائر، وعلى ملعب الإمارات حقق 7 انتصارات و4 تعادلات و3 خسائر.

6- يعاني باريس سان جيرمان على مستوى النتائج أمام الأندية الإنجليزية، حيث حقق 8 انتصارات و9 تعادلات، و12 خسارة، وفي مبارياته على الملاعب الإنجليزية حقق 3 انتصارات و4 تعادلات و8 خسائر.