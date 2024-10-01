«أبوظبي» تجذب الأنظار بـ 7 أحداث في «شهر العظماء»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اصطلح على تسمية أكتوبر، «الشهر العاشر» في السنة الميلادية بـ «شهر العظماء» في عالم الرياضة، لارتباطه بميلاد عدد من أشهر نجوم الكرة العالمية، أمثال الراحلين البرازيلي بيليه، والأرجنتيني، مارادونا، مروراً بنجم ميلان والجزيرة السابق الليبيري جورج ويا، إضافة إلى كثير من الأسماء الأخرى أمثال واين روني، زلاتان إبراهيموفيتش، وغيرهم.

ومحلياً، تستعد أبوظبي «عاصمة الرياضة العالمية»، خلال أكتوبر الجاري، لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية والمحلية الضخمة، التي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة، وإحدى أهم الوجهات العالمية في استقطاب الفعاليات الجماهيرية المتنوعة.

1

يشهد أكتوبر الجاري، عودة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى أبوظبي من جديد، من 4 إلى 6 أكتوبر، والذي يتضمن عروضاً لكرة السلة المذهلة التي تتضمنها مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والمُقدّمة من شركة «القابضة» «ADQ».

وتجذب أبوظبي «موطن كرة السلة في الشرق الأوسط»، من خلال مرافقها المثالية في «الاتحاد أرينا»، و«منارة السعديات»، أنظار محبي لعبة كرة السلة، من خلال من الفعاليات على أرض الملعب، والاحتفالات في جميع أنحاء المدينة والأنشطة الجماهيرية، حيث ستكون الفرصة متاحة لشاهد مواجهات بوسطن سلتكس بطل الدوري الأميركي للمحترفين 17 مرة، ودنفر ناجتس حامل اللقب، بجانب يوم الاحتفاء بمشجعي الدوري الأميركي، وتحدي المهارات، ومسابقة الرميات الثلاثية التي تضم لاعبي سلتكس وناجتس.

2

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المحلية، مساء 6 أكتوبر، صوب «استاد هزاع بن زايد» في العين، والذي يحتضن مواجهة «الكلاسيكو» التي تجمع العين بضيفه الوحدة في قمة مباريات «الجولة الخامسة» لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تحظى بحضور جماهيري كبير من أنصار «الزعيم» و«العنابي».

3

تحتضن صالة «أرينا مبادلة» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات «أبوظبي جراند سلام للجودو» لعام 2024، التي تستضيفها الإمارات، من 10 إلى 13 أكتوبر، وينظمها الاتحاد الدولي، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وبمشاركة أقوى المنتخبات العالمية التي شاركت مؤخراً في أولمبياد باريس 2024، ومن بينها فرنسا، وبريطانيا، والتشيك، وهولندا ومولدوفا، بجانب 15 لاعباً يمثلون الإمارات.

4

يرفع منتخبنا الأول لكرة القدم، شعار «التعويض»، حينما يستقبل في العاشر من أكتوبر، ضيفه كوريا الشمالية، على استاد هزاع بن زايد بالعين، ضمن «الجولة الثالثة» من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.

ويملك «الأبيض» ثلاث نقاط في رصيده من فوزه في الجولة الأولى على مضيفه قطر 3-1، قبل الخسارة في الجولة الثانية أمام إيران 0-1، وتتصدر أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام إيران، مقابل 3 نقاط للإمارات، ونقطة لكوريا الشمالية وقطر، في حين بقي رصيد قيرغيزستان خالياً من النقاط.

5

«قمة خليجية» من العيار الثقيل تتجدد فيها المواجهة بين الزعيمين العين وضيفه الهلال السعودي مساء 21 أكتوبر، على استاد هزاع بن زايد في «دار الزين»، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

واكتفى «الزعيم العيناوي» بنقطة من تعادله في الجولة الأولى أمام ضيفه السد القطري 1-1، فيما تفوق الهلال خارج قواعده على مضيفه الريان القطري 3-1 في الدوحة، وكان العين نجح في تخطي الهلال في الدور نصف النهائي لأبطال آسيا في الموسم الماضي 2023- 2024، بالفوز 4-2 ذهاباً، والخسارة 1-2 إياباً، قبل تتويجه باللقب القاري الثاني في تاريخه على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

6

تعود «بطولة أبوظبي إكستريم»، الفعالية السنوية للفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو، إلى أبوظبي في 25 أكتوبر بصالة «مبادلة أرينا»، مع انطلاق موسمها الجديد من عاصمة الرياضة العالمية، قبل التنقل بين العديد من المدن الكبرى في العالم، بمشاركة رياضيين من بطولات «يو أف سي» و«بيلاتور».

7

تتصدر المواجهة المرتقبة بين إيليا توبوريا بطل «وزن الريشة»، وماكس هولواي «المصنف الثاني»، أجواء بطولة «يو أف سي 308»، والتي تعود إلى العاصمة أبوظبي للمرة الثانية في العام الحالي 2024، في ليلة منتظرة أمسية 26 أكتوبر على صالة «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس

وتتضمن الفعالية الرئيسة مواجهة بين أفضل لاعبي وزن المتوسط، روبرت ويتاكر «المصنف الثالث»، والبطل حمزة شيمايف، المصنف الحادي عشر في مواجهة من خمس جولات.

أبرز الأحداث في أكتوبر

4 إلى 6

مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

المكان: «الاتحاد أرينا»، و«منارة السعديات»

06

قمة العين والوحدة في الجولة 5 «دوري أدنوك للمحترفين»

المكان: استاد هزاع بن زايد

10 إلى 13

أبوظبي جراند سلام للجودو

المكان: «أرينا مبادلة»

10

مباراة الإمارات وكوريا الشمالية «تصفيات المونديال»

المكان: استاد هزاع بن زايد

21

مباراة العين والهلال السعودي «دوري أبطال آسيا للنخبة»

25

بطولة أبوظبي إكستريم

المكان: «أرينا مبادلة»

26

بطولة «يو أف سي 308

المكان: «الاتحاد أرينا»