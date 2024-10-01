شباب الأهلي وناساف.. «مواصلة الانطلاقة القوية»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي شباب الأهلي مع ناساف الأوزبكي، اليوم، على الملعب المركزي بمدينة كاراشي في أوزبكستان، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا 2، وينشد «الفرسان» مواصلة الانطلاقة القوية بعدما تصدر ترتيب المجموعة مبكراً، عقب فوزه على الحسين إربد الأردني في الجولة الأولى.

وستكون المهمة محفوفة بالصعوبة لشباب الأهلي في ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي، والسفر إلى أوزبكستان لخوض هذا اللقاء، الذي يتوقع أن يفرض على المدرب البرتغالي باولو سوزا القيام بالمداورة بين اللاعبين، وهو القادر على القيام بذلك في ظل قائمة الأسماء الجيدة والمتنوعة التي يمتلكها الفريق هذا الموسم.

وظهر شباب الأهلي بمستوى قوي هذا الموسم، وهو الذي حقق الفوز في أول أربع جولات من دوري أدنوك للمحترفين، ليتقاسم صدارة الترتيب أمام الشارقة، فيما حقق فوزاً مقنعاً على الحسين إربد الأردني 3-1 في الجولة الماضية، إلى جانب تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب تجاوزه عجمان.

ولعل واحدة من أبرز الأمور الإيجابية لدى «الفرسان» هو تنوع مصدر الخطورة، وتألق أكثر من اسم، بقيادة الهداف الإيراني سردار أزمون، ومعه مؤنس دبور، يوري سيزار، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كارتابيا وبالا بالنسبة للحلول الهجومية، والقدرة على ضبط إيقاع اللعب في وسط الميدان مع خيارات مثل جاستون سواريز ولوكا وسعيد عزت، والقوة الدفاعية مع وجود بوجدان ورينان فيكتور، فيما رسخ حمدان المقبالي موقعه في حراسة المرمى.

من جانبه، يقدم ناساف مستويات جيدة أيضاً، وهو الذي يتسلح بعامل الأرض والجمهور، ما جعله يعتلي ترتيب الدوري الاوزبكي، بعد مرور 20 جولة، بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه، فيما فرض التعادل السلبي على مضيفه الكويت الكويتي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.

ويتولي المدرب المحلي روزيكول بيرديف، تدريب ناساف، وهو صاحب المسيرة الحافلة والطويلة مع هذا الفريق فبعد أن كان مساعداً للمدرب بين عامي 2009 و2012، تولى مهمة قيادة الفريق منذ عام 2012، وقاده خلالها في 395 مباراة، تخللها فترة تولى فيها مهمة تدريب منتخب أوزبكستان مؤقتاً لعدة أشهر في عام 2017.

وسبق أن التقى الفريقان في دوري أبطال آسيا بمسماه القديم، وذلك في عام 2015، ووقتها تعادل الفريقان، ذهاباً من دون أهداف على استاد راشد، فيما تفوق «الفرسان»، إياباً على الملعب المركزي في طشقند، بهدف سجله إيفرتون ريبيرو، ما يجعل الفريق يتطلع لتكرار تلك الذكريات الجميلة.