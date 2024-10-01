الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي وناساف.. «مواصلة الانطلاقة القوية»

شباب الأهلي وناساف.. «مواصلة الانطلاقة القوية»
2 أكتوبر 2024 00:15

مراد المصري (أبوظبي)
يلتقي شباب الأهلي مع ناساف الأوزبكي، اليوم، على الملعب المركزي بمدينة كاراشي في أوزبكستان، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا 2، وينشد «الفرسان» مواصلة الانطلاقة القوية بعدما تصدر ترتيب المجموعة مبكراً، عقب فوزه على الحسين إربد الأردني في الجولة الأولى.
وستكون المهمة محفوفة بالصعوبة لشباب الأهلي في ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي، والسفر إلى أوزبكستان لخوض هذا اللقاء، الذي يتوقع أن يفرض على المدرب البرتغالي باولو سوزا القيام بالمداورة بين اللاعبين، وهو القادر على القيام بذلك في ظل قائمة الأسماء الجيدة والمتنوعة التي يمتلكها الفريق هذا الموسم.
وظهر شباب الأهلي بمستوى قوي هذا الموسم، وهو الذي حقق الفوز في أول أربع جولات من دوري أدنوك للمحترفين، ليتقاسم صدارة الترتيب أمام الشارقة، فيما حقق فوزاً مقنعاً على الحسين إربد الأردني 3-1 في الجولة الماضية، إلى جانب تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب تجاوزه عجمان.
ولعل واحدة من أبرز الأمور الإيجابية لدى «الفرسان» هو تنوع مصدر الخطورة، وتألق أكثر من اسم، بقيادة الهداف الإيراني سردار أزمون، ومعه مؤنس دبور، يوري سيزار، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كارتابيا وبالا بالنسبة للحلول الهجومية، والقدرة على ضبط إيقاع اللعب في وسط الميدان مع خيارات مثل جاستون سواريز ولوكا وسعيد عزت، والقوة الدفاعية مع وجود بوجدان ورينان فيكتور، فيما رسخ حمدان المقبالي موقعه في حراسة المرمى.
من جانبه، يقدم ناساف مستويات جيدة أيضاً، وهو الذي يتسلح بعامل الأرض والجمهور، ما جعله يعتلي ترتيب الدوري الاوزبكي، بعد مرور 20 جولة، بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه، فيما فرض التعادل السلبي على مضيفه الكويت الكويتي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.
ويتولي المدرب المحلي روزيكول بيرديف، تدريب ناساف، وهو صاحب المسيرة الحافلة والطويلة مع هذا الفريق فبعد أن كان مساعداً للمدرب بين عامي 2009 و2012، تولى مهمة قيادة الفريق منذ عام 2012، وقاده خلالها في 395 مباراة، تخللها فترة تولى فيها مهمة تدريب منتخب أوزبكستان مؤقتاً لعدة أشهر في عام 2017.
وسبق أن التقى الفريقان في دوري أبطال آسيا بمسماه القديم، وذلك في عام 2015، ووقتها تعادل الفريقان، ذهاباً من دون أهداف على استاد راشد، فيما تفوق «الفرسان»، إياباً على الملعب المركزي في طشقند، بهدف سجله إيفرتون ريبيرو، ما يجعل الفريق يتطلع لتكرار تلك الذكريات الجميلة.

أخبار ذات صلة
العين يخسر أمام الغرافة برباعية في «النخبة الآسيوية»
الشارقة والوحدات الأردني يتعادلان 2-2 آسيوياً
شباب الأهلي
ناساف
أوزبكستان
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان
2 أكتوبر 2024
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
ميقاتي لـ «الاتحاد»: شكراً للإمارات
2 أكتوبر 2024
فيضانات وأضرار غير مسبوقة في ولاية نورث كارولاينا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإعصار هيلين يعيق التصويت المبكر في نورث كارولاينا
2 أكتوبر 2024
أفراد من الشرطة الإسرائيلية ومدنيون أثناء إطلاق صفارات الإنذار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إيران تطلق وابلاً من الصواريخ تجاه إسرائيل
2 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©