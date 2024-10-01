جرينوود يُشعل المنافسة بين «كبار أوروبا» رغم الاتهامات!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الأداء المميز، الذي يقدمه هذا الموسم النجم الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود «22 عاماً» مع فريقه الجديد أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، أصبح محط أنظار عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبيرة، على أمل إمكانية الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وصنع جرينوود اسماً كبيراً في فرنسا، منذ انتقاله إلى مارسيليا، بفضل بدايته النارية في الدوري، حيث سجل 5 أهدف في 6 مباريات، ما جعله ثاني هدافي المسابقة بعد الجناح الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان الذي سجل 6 أهداف.

وذكرت صحيفة «ذا صن إن» أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع جرينوود، هي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأبدى الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة رغبته في التعاقد مع جرينوود منذ الصيف الماضي، ولكن الأمور لم تسرعلى هواه، لأن البارسا لم يقدم عرضاً رسمياً، وانتهى أمر اللاعب بالتوقيع لأوليمبيك مارسيليا، بناءً على توصية من الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لنادي الجنوب الفرنسي، ولم يخيب جرينوود ظنه في أنه صفقة رائعة.

ولم يكن جرينوود مرغوباً في ناديه السابق مانشستر يونايتد، بعد اتهامه في قضية أخلاقية، وإن كان القضاء والبوليس الإنجليزيين، قد أظهرا براءته، ورغم ذلك كان هناك رفض تام لعودته للعب مع «الشياطين الحمر» الذي أعاره الموسم الماضي لخيتافي الإسباني.

وقالت الصحيفة إن بعض الأندية الكبيرة لم تعبأ بالاتهاما ت التي وُجهت من قبل لجرينوود، ووضعتها خلف ظهورها من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى أي منها خلال الصيف المقبل.

ووضح اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات جرينوود، منذ الصيف الماضي، عندما تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة مع رئيس خيتافي ليسأله عن جرينوود ومدى التزامه، فأعطاه الضوء الأخضر بالدخول في مفاوضات مع اليونايتد من أجل ضمه، لولا أن إدارة اليونايتد طلبت 60 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، وهو رقم لا تتحمله ميزانية البارسا، الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة.