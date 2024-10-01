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الرياضة

1659 معاملة خلال فترة التسجيل الأولى للموسم الكروي

1659 معاملة خلال فترة التسجيل الأولى للموسم الكروي
1 أكتوبر 2024 19:42


دبي (وام)
أغلق اتحاد الكرة اليوم فترة التسجيل الأولى «الصيفية» للموسم الرياضي 2024-2025، والتي تم فتحها في العاشر من يوليو الماضي لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق الدرجات الأولى والثانية والثالثة والشباب.
وبلغ عدد معاملات الأندية خلال الفترة الأولى 1659 معاملة توزعت ما بين 102 معاملة استبدال، و44 إعارة، و28 انتقال لاعب، و1418 تسجيل لاعب، و67 كشف قيد.وعلى صعيد أندية المحترفين تم تقديم 175 معاملة تنوعت ما بين 8 معاملات استبدال، و15 إعارة، و13 انتقال، و125 تسجيل، و14 معاملة قيد.وفي أندية الدرجة الأولى بلغ عدد معاملات القيد والتسجيل 333 معاملة، تضمنت 3 معاملات استبدال و17 إعارة، و5 انتقال، و297 تسجيل، و11 معاملة قيد.

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