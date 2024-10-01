«كاف» يطلق حملة «حماية الحلم» ضد الاتجار بالمواهب الأفريقية



القاهرة (د ب أ)

تثير كرة القدم الشغف في قلوب الملايين من الأشخاص في أفريقيا، حيث يستحق الجميع، وخاصة المشاركين الصغار، تجربة كرة القدم في بيئة آمنة وراعية.

ومع تزايد الاستغلال للمواهب الأفريقية الشابة، قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بتكثيف إجراءاته الوقائية من خلال إطلاق مبادرة «حماية الحلم» لحماية رفاهية وسلامة لاعبي كرة القدم الأفارقة.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لـ«كاف» أن هذه الحملة التوعوية المستمرة تهدف لزيادة الوعي بمخاطر الاتجار باللاعبين واستغلالهم، كما توفر أدوات لتعزيز ثقة اللاعبين الشباب من خلال التدريب على التواصل، وتعزز صحة ورفاهية اللاعبين من الجنسين، وتسعى إلى خلق بيئة آمنة وداعمة لجميع اللاعبين.

وتم تقديم حملة «حماية الحلم» تدريجياً في نهائيات بطولة كرة القدم الأفريقية للمدارس في زنجبار، وستكون بقيادة أساطير كرة القدم الأفريقية، مثل التوجولي إيمانويل أديبايور، والجنوب أفريقية أماندا دلاميني والنيجيري دانييل أموكاشي وغيرهم.

وأشار كاف إلى أن هؤلاء الأساطير سيلعبون دوراً نشطاً بجانب الاتحاد الأفريقي في تعزيز الوعي بمكافحته للاتجار باللاعبين. وتعتبر حملة «حماية الحلم» جزءاً من العديد من البرامج التعاونية التي يقودها كاف بهدف خلق بيئة آمنة وراعية للمواهب الكروية الأفريقية الشابة لتزدهر.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعاون كاف مع منظمة «بعثة 89»، وهي منظمة دولية معترف بها في مجال البحث والتثقيف والدفاع ضد استغلال الرياضيين الشباب. وقد أدى هذا التعاون لقيام كاف بتنظيم ورش عمل حول حماية اللاعبين ومكافحة الاتجار باللاعبين مع جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 والاتحادات الإقليمية، وقال أديبايور «هذه خطوة نموذجية اتخذها كاف في معركته ضد الاتجار باللاعبين. لقد أثبتت كرة القدم أنها أداة لتغيير الحياة، بما في ذلك حياتي». وأوضح أديبايور «لقد استخدم الوكلاء المزيفون هذه المعرفة لاستغلال مواهب أفريقيا. لذلك، من المهم أن يتخذ كاف مثل هذا الموقف من خلال إطلاق حملة (حماية الحلم) للحفاظ على مستقبل كرة القدم الأفريقية». ومن المقرر أن يعلن كاف قريباً عن شركاء التعاون الذين سينضمون إلى الحملة لحماية رفاهية وسلامة اللاعبين.