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الرياضة

المرزوقي والمهيري والكربي يمثلون الإمارات ببطولة «أوليفا الدولية» للحواجز

المرزوقي والمهيري والكربي يمثلون الإمارات ببطولة «أوليفا الدولية» للحواجز
1 أكتوبر 2024 20:37


إسبانيا (وام)
يشارك فرسان الإمارات عمر المرزوقي وحميد المهيري وعلي الكربي من إسطبلات الشراع في بطولة «أوليفا الدولية» لقفز الحواجز بإسبانيا فئتي نجمتين وثلاث نجوم التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، وتندرج المشاركة في البطولة التي تتضمن 3 فعاليات تنافسية ضمن الإعداد لخوض منافسات البطولات الدولية المقررة على مستوى الدولة، من بينها دوري لونجين للأمم، والعديد من المنافسات الأخرى.
ويخوض الفرسان المراحل النهائية من الاستعدادات للبطولة في مدينة أوليفا بعد وصولهم مؤخراً إلى إسبانيا قادمين من العاصمة البريطانية لندن.
وأوضح الفارس حميد المهيري أن فرسان دولة الإمارات خاضوا مراحل مهمة من المشاركة في البطولات العالمية في الفترة الماضية، واكتسبوا الخبرات الكبيرة التي تعزز حضورهم القوي في جميع الفعاليات الدولية واصفاً المشاركة بأنها فرصة لتحسين لياقة الخيل حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني.

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