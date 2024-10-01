لو نورمان مدافع أتلتيكو يعاني من صدمة في الرأس وورم داخلي



مدريد (أ ف ب)

يعاني المدافع الدولي روبان لو نورمان من صدمة في الرأس وورم دموي داخلي تعرض لهما الأحد خلال مباراة ديربي دوري كرة القدم الإسباني ضد ريال مدريد (1-1)، وذلك وفق ما أعلن فريقه أتلتيكو مدريد، وقال أتلتيكو في بيان عشية رحلته إلى لشبونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا «تلقى روبان لو نورمان ضربة عنيفة على رأسه في الدقائق الأخيرة من ديربي مدريد، حيث خضع لسلسلة من الفحوص والتقييم من قبل المتخصصين الذين قرروا أنه يعاني من صدمة قحفية مع ورم دموي تحت الجافية».

وتعرض لو نورمان لهذه الإصابة خلال التحام بالفرنسي أوريليان تشاوميني الأحد خلال مباراة الديربي.

ولم يسافر المدافع المتوج هذا الصيف بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني مع الفريق إلى لشبونة، ومن المفترض أن يغيب عن الملاعب لأيام عدة وفقاً للصحافة الإسبانية.

ومشاركته في معسكر المنتخب الإسباني لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد الدنمارك وصربيا في 12 و15 أكتوبر ليست محل شك في الوقت الحالي، لكن على مدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي أن يعلن عن تشكيلته الجمعة.

وفرض لاعب ريال سوسييداد السابق الذي انتقل إلى أتلتيكو مقابل 34.5 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية، نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني منذ بداية الموسم.