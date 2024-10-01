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برعاية حمدان بن زايد.. فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق زايد الخيري بأبوظبي

برعاية حمدان بن زايد.. فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق زايد الخيري بأبوظبي
1 أكتوبر 2024 20:54

 
أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري في نسخته لعام 2024، فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الذي ينطلق 23 نوفمبر المقبل من فندق «إرث أبوظبي»، ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويتضمن سباق المرح مع العائلة لمسافة 3 كلم، بالإضافة إلى سباقي 5 و10 كلم.
وسيتم تخصيص عائدات السباق في هذه النسخة لصالح الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، والمعنية بتقديم الدعم للأبحاث الخاصة بتطويرعلاج التصلب المتعدد، وذلك على غرار النسخة الماضية من السباق في عام 2023، والذي ذهبت عائداته لدعم الأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المخصصة للفائزين في السباق مليوناً ونصف المليون درهم، إذ تم تخصيص 750 ألفاً منها إلى أبناء زايد، ومثلها للفائزين من مختلف دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن عائدات التبرعات الخيرية للسباق في دوراته السابقة منذ انطلاقه في 2001 بلغ اجماليها 638 مليون درهم، وذهبت جميعها للأعمال الخيرية والإنسانية.

 

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وأكدت اللجنة المنظمة للسباق وضع جميع التدابير، وتوفير المتطلبات التي تسهم في تسهيل عملية التسجيل للفئات المشاركة قبل اعتماد العدد النهائي للمشاركين، وأهابت اللجنة بالراغبين لسرعة التسجيل لضمان المشاركة في الحدث الخيري الكبير من خلال الرابط التالي: zayedcharityrun.com

سباق زايد الخيري
ماراثون زايد الخيري
نادي ضباط القوات المسلحة
محمد هلال الكعبي
حمدان بن زايد
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