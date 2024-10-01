حتا ودبا يتأهلان للدور الأول لـ«كأس رئيس الدولة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أكمل ممثلا «دوري الدرجة الأولى»، حتا ودبا عقد أندية دور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، لموسم 2024- 2025، بفوز «الإعصار» على ضيفه الظفرة بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي، وتفوق «النواخذة» على مضيفه الحمرية 2-1، اليوم في الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية لأندية الأولى.

ويلتقي حتا ضيفه العين، فيما يستقبل دبا بني ياس على ملعبه بالفجيرة، ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة الأغلى، والتي تشهد مواجهات النصر والشارقة، عجمان وخورفكان، الوصل «حامل اللقب» والوحدة، دبا الحصن وشباب الأهلي، الجزيرة والعروبة، البطائح وكلباء.

وحدد اتحاد الكرة في وقت سابق، أيام 17 و18 و19 أكتوبر موعداً لمباريات دور الستة عشر، وتُقام المنافسات بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 حتى المباراة النهائية، فيما تقام قرعة كل دور على حدة، وتُلعب مباريات دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة، فيما تجرى بقية مباريات أدوار البطولة على ملاعب محايدة، على أن تقام المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.