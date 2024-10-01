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الرياضة

أوساكا تنسحب أمام جوف في بطولة الصين للتنس

أوساكا تنسحب أمام جوف في بطولة الصين للتنس
1 أكتوبر 2024 21:05


بكين (د ب أ)
صعدت الأميركية كوكو جوف لدور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة للتنس للأساتذة للسيدات، ذات الـ1000 نقطة، عقب انسحاب منافستها اليابانية ناومي أوساكا، بالدور الثالث للمسابقة.

واضطرت أوساكا لعدم إكمال مباراتها مع جوف قبل انطلاق المجموعة الثالثة من عمر المباراة، التي أقيمت بالعاصمة الصينية بكين، حيث فازت اللاعبة اليابانية بالمجموعة الأولى بنتيجة 6 / 3، قبل أن تفوز منافستها الأميركية بالمجموعة الثانية بنتيجة 6 / 4.
وضربت جوف موعداً بعد غد الخميس مع الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، التي فازت على الروسية آنا كالنسكايا بنتيجة 7 / 5 و6 / صفر، لتبلغ دور الثمانية في البطولة أيضاً.

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من جانبها، تغلبت الإسبانية بولا بادوسا على الأميركية جيسيكا بيجولا 6 / 4 و6 / صفر، لتتأهل لدور الثمانية بالمسابقة.
وهذه هي المرة الثامنة التي تتأهل فيها بادوسا إلى دور الثمانية في إحدى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة.

وقالت بادوسا: «بيجولا واحدة من اللاعبات التي لا أرغب أبداً في مواجهتها- إنها قوية وتضرب الكرات بقوة، وتغير اتجاهها بشكل جيد. أعددت نفسي لمعركة، ولكني أعتقد أن كل الأمور سارت بشكل جيد». وتلتقي بادوسا في الدور المقبل مع الصينية شواي تشانج 35 عاماً التي تغلبت على البولندية ماجدالينا فريتش 6 / 4 و6 / 2.

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