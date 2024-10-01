كلوب يستبعد خلافة ناجلسمان في قيادة منتخب ألمانيا



برلين (د ب أ)

استبعد يورجن كلوب أن يخلف يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم (الماكينات)، على المدى المتوسط. وقال مدرب ليفربول وبوروسيا دورتموند السابق للصحفيين في برلين: «يأمل الجميع أن يبقى ناجلسمان في عمله لما أبعد بكثير من عام 2026».

وكان رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم أشار مؤخراً إلى أن كلوب ربما يكون الخليفة المحتمل لناجلسمان. وقبل بطولة أوروبا التي استضافتها ألمانيا في يونيو الماضي، قام ناجلسمان البالغ من العمر 37 عاماً بتمديد تعاقده مع المنتخب حتى كأس العالم 2026.

وصرح فولر عبر قناة (زد دي إف) الألمانية «لا أعرف ماذا سيفعل كلوب، ولكن إذا قرر ناجلسمان في وقت ما الانتقال إلى ناد كبير في أوروبا أو ألمانيا مرة أخرى، فلا يمكن بالطبع إغفال فكرة التعاقد مع كلوب، إذا كان يريد ذلك». وقال كلوب إنه لا يحب الحديث عن كرة القدم لأنه لا يوجد ما يقوله.

وأضاف مدرب ليفربول السابق «رودي فولر رجل لطيف للغاية، ووجد نفسه في موقف فرض عليه الحديث بهذه الطريقة». ورحل يورجن كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات مع الفريق، حقق خلالها لقب للدوري ولقب لدوري أبطال أوروبا، ويقضي حالياً فترة استراحة، ولم يستبعد المدرب البالغ من العمر 57 عاماً أيضاً إمكانية اعتزاله التدريب.