الشارقة والوحدات الأردني يتعادلان 2-2 آسيوياً



علي معالي (الشارقة)

تعادل فريق الشارقة والوحدات الأردني 2-2 في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط مع أفضلية الأهداف للفريق الأردني الذي يتصدر بـ 4 نقاط، يليه الشارقة بالرصيد نفسه، ويحل فريق سباهان الإيراني في المركز الثالث بـ 3 نقاط بعد الفوز على استقلال طاجيكستان.

سجل للشارقة باكو ألكاسير في الدقيقة 9، وداركو نياسميتش في الدقيقة 66، وسجل للوحدات السنغالي أوسينو سيزار في الدقيقتين 28 و62، وكان دفاع الشارقة هو السبب الرئيسي في خروج «الملك» بهذه النتيجة بعد خطأين فادحين لكل من كاتانيتش وتشو يو مين، بمنحهما هديتين للمهاجم السنغالي سيزار.

لعب الشارقة مهاجماً منذ البداية معتمداً على طريقة 4 - 3 - 3، في المقابل الوحدات بطريقة 5- 3- 2، وكان في مقدور الشارقة فك التكتل الدفاعي مبكراً بعد فرصة قريبة للغاية للتهديف في الدقيقة 5 أهدرها باكو ألكاسير بغرابة شديدة، وكان واضحاً أن كايو لوكاس محور أداء مهماً لدى كوزمين بتحركاته وتمريراته في الخط الأمامي، وأسفر الحصار الشرقاوي عن هدف سجله باكو ألكاسير في الدقيقة 9 بتمريرة جميلة من كايو لوكاس.

وخلال ربع الساعة الأول من المباراة، كانت السيطرة للملك بواقع 70% مقابل 30% للوحدات، ولعب دفاع الوحدات الخماسي على مصيدة التسلل التي كادت أن تتسبب في هدف ثانٍ لولا تأخر كايو في التعامل مع كرة في الدقيقة 15، وكانت الثنائيات الكروية بين لاعبي الشارقة متميزة، خاصة كايو مع باكو ألكاسير، وكايو مع فراس بالعربي.

ووسط سيطرة الشارقة، يعتمد الوحدات على الهجمات المرتدة السريعة، وفي الدقيقة 28 يتعامل كاتانيتش بعدم اهتمام مع أحد الكرات، ليخطف منها السنغالي أوسينو سيزار هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، يحاول كوزمين تنشيط خطوطه بـ 3 تغييرات متفاوتة بإشراك ديفيد بيتروفيتش بدلاً من ماجد راشد، وداركو نياسميتش بدلاً من ماركوس ميلوني، ولوان بيريرا بدلاً من كمارا، وينجح الوحدات بخطأ دفاعي قاتل آخر من تشو يو مين بإحراز السنغالي سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 62، وبعدها بـ 4 دقائق يُعدل داركو النتيجة بهدف التعادل للشارقة.

وأصبحت المباراة على صفيح ساخن من الطرفين، في ظل الأخطاء الفادحة من دفاع الشارقة والذي أهدى مهاجم الوحدات هدفين على طبق من ذهب.