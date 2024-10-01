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الرياضة

العين يخسر أمام الغرافة برباعية في «النخبة الآسيوية»

العين يخسر أمام الغرافة برباعية في «النخبة الآسيوية»
2 أكتوبر 2024 00:00

أبوظبي (الاتحاد)
خسر العين 2-4 أمام مضيفه الغرافة القطري، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد البيت بالدوحة، ليتجمد رصيد «الزعيم» عند نقطة وحيدة، بعدما تعادل في الجولة الأولى على ملعبه مع السد القطري، بينما رفع الغرافة رصيده إلى 3 نقاط في البطولة، بعدما خسر مباراة الجولة الماضية أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-4.
سجل هدفي العين كاكو من ركلة جزاء بالدقيقة 56 وسفيان رحيمي بالدقيقة 67، بينما سجل الغرافة الإسباني خوسيلو بالدقايق 45+2 و48 وساديو سانو بالدقيقة 73 وياسين براهيمي بالدقيقة 76.
شهدت المباراة تفوق أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل عن طريق خوسيلو في الدقيقة 45+2 وواصلوا التفوق عبر استغلال اخطاء التمركز الدفاعي في صفوف العين ليعودوا للمباراة في الـ20 دقيقة الأخيرة رغم إدراك العين للتعادل مع الدقيقة 67، قبل أن يحسمها سانو وبراهيمي للغرافة بالهدفين الثالث والرابع.

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