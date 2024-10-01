فاطمة بنت هزاع: دعم منصور بن زايد وهزاع بن زايد وراء إنجازات قفز الحواجز

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، أن رياضة الفروسية حققت تطورها ونهضتها وتتويجها بالألقاب العالمية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأوضحت أن رياضة الفروسية في الدولة ماضية إلى أفضل المستويات والتنافسية العالمية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه على توفير جميع متطلبات تفوقها وريادتها العالمية في مختلف المجالات، ودعم الطموحات الوطنية في البطولات العالمية، كما أن مسيرة الرعاية والدعم المستمرة من سموه لفرسان الإمارات لقفز الحواجز، كانت متواصلة أيضاً من خلال مشاركة المنتخب في أولمبياد باريس 2024، بشراء خيول جديدة للفرسان في هذه المشاركة التاريخية، استكمالاً لمسيرة كبيرة من رعاية واهتمام سموه بتطوير رياضة الفروسية وتمكينها عالمياً.

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: «بدعم لا محدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نجح فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز في الوصول إلى أولمبياد باريس 2024، وكذلك دعم سموه المستمر في جميع البطولات العالمية والدولية القادمة في رياضة قفز الحواجز، بما يعزز وصول المنتخب الوطني إلى أعلى المستويات العالمية في المسيرة القادمة في هذا المجال، والسنوات القادمة ستشهد انطلاقة جديدة وقوية لفرسان دولة الإمارات».

وأشارت إلى أنه بفضل الدعم والثقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تأهل منتخب الإمارات إلى أولمبياد باريس 2024 لأول مرة في تاريخه، وحقق الفارس عمر المرزوقي، أصغر فارس مشارك من إسطبلات الشراع يمثل دولة الإمارات، المركز الـ19 عالمياً في أول مشاركة للدولة في الأولمبياد، بالإضافة إلى ذلك فإن فوز منتخب قفز الحواجز بالميداليتين الفضية والبرونزية على مستوى الفردي والفرق في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانج تشو الصينية، يرسخ النمو والتطور لأبطال دولة الإمارات في هذا المجال العالمي الذي أصبح الآن أكثر ازدهاراً بتاريخ الدولة في هذه الرياضة.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع، أن رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، كانت السبب الرئيسي في التطور العالمي لإسطبلات الشراع، وتأهيل فرسان الإمارات للتنافسية العالمية.

وأضافت أن تتويج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، من إسطبلات الشراع، الذي يمثل الإمارات، بالمركز الأول على صهوة «إنجوي دي لا ميور» في شوط بطولة العالم للفحول لقفز الحواجز ضمن منافسات بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5، و6، و7 سنوات في بلجيكا مؤخراً، يمثل إنجازاً جديداً لرياضة دولة الإمارات بشكل عام ورياضة قفز الحواجز على وجه الخصوص، وإضافة مميزة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية في البطولات العالمية.

وقالت: «منتخب دولة الإمارات تأهل إلى بطولة العالم لفئة الخيول الصغيرة في بلجيكا ونافس بقوة في شوط بطولة الفحول، ونجح عمر المرزوقي، فارس إسطبل الشراع، على صهوة (إنجوي دي لا ميور) في الفوز بهذا اللقب العالمي، ليمنح الإمارات لقب أفضل فحل على مستوى العالم من إسطبلات الشراع، بما يؤكد مسيرة التطور والنمو في مجال قفز الحواجز بدولة الإمارات».

وأشارت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان إلى أن التميز المستمر لفرسان إسطبلات الشراع في مختلف البطولات القارية والدولية والعالمية يرسخ رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتأسيس أكاديمية إسطبلات الشراع للناشئين منذ 12 عاماً، وذلك بهدف دعم الناشئين والشباب وتأهيلهم للمشاركة في مختلف البطولات الدولية والمحلية.

وقالت: «قمنا في الأكاديمية بوضع الخطط المستقبلية والاستراتيجيات للنهوض برياضة قفز الحواجز، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والتي تتمثل في تأسيس أجيال من الفرسان الموهوبين مما أسهم في تطور هذه الرياضة عبر الحضور القوي في المنافسات العالمية». وأضافت: «إسطبلات الشراع تواصل حضورها العالمي في السباقات والفعاليات العالمية، وتعزيز رؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالبرامج التطويرية، وتأهيل الفرسان الناشئين والشباب، وإعدادهم وفق أفضل الممارسات العالمية للمشاركة في البطولات الخارجية، ورفع علم دولة الإمارات في منصات التتويج، وثقتنا كبيرة في أن المواهب المميزة في إسطبلات الشراع مع وجود أفضل سلالات الخيول، والكفاءات البشرية التدريبية، تقودنا إلى واقع أفضل يستشرف مستقبل التطور المستدام لهذه الرياضة في الدولة».

فوائد إيجابية

لفتت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان إلى الأهمية الكبيرة والفوائد الإيجابية من مشاركة فرسان قفز الحواجز في البطولات العالمية، لما لها من أثر ملموس في بناء القدرات، واكتساب المهارات، ورفع مستوى الخبرات، لاسيما أن هذه البطولات تشهد مشاركة نخبة الفرسان حول العالم، بما يمثل دافعاً أكبر نحو المزيد من الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات.