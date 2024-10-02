«مدفعجية أرسنال» تضرب سان جيرمان في «موقعة الأبطال»

لندن (أ ف ب)



حسم أرسنال الإنجليزي «القمة المرتقبة» ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه 2-0 على «استاد الإمارات» في الجولة الثانية، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلتها الجديدة، فيما حققت الفرق الكبيرة الأخرى انتصارات عريضة.

في لندن، سجل الألماني كاي هافيرتز (20) وبوكايو ساكا (36) هدفي أرسنال.

وكان أرسنال عاد بالتعادل السلبي من أرض أتالانتا الإيطالي في الجولة الأولى، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، في حين تجمد رصيد سان جيرمان عند 3 نقاط، بعد فوزه الصعب على جيرونا الإسباني بهدف عكسي في الجولة الاولى.

وبعد أن قرر مدرب باريس سان جيرمان الإسباني لويس إنريكي إبعاد الجناح عثمان ديمبلي عن التشكيلة لأسباب مسلكية، قرر الزج بالمهاجم الشاب ديزيريه دويه، كما أشرك الكوري الجنوبي لي كانج-اين في مركز المهاجم غير الصريح.

وعاد الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بين الخشبات الثلاث، إثر تعافيه من إصابة عضلية غاب على إثرها عن 3 مباريات (ضد رينس ورين في الدوري وجيرونا في ودوري الأبطال).

وبعد بداية سريعة من الطرفين، نجح أرسنال في افتتاح التسجيل، عندما رفع البلجيكي لياندرو تروسار كرة داخل المنطقة تابعها الألماني كاي هافيرتز داخل الشباك، رغم تدخل دوناروما (20).

وحسم أرسنال اللقاء إلى حد كبير قبل نهاية الشوط الأول، حين أضاف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة على الجهة اليمنى، نفذها ساكا وتابعت طريقها في الشباك من دون أن يلمسها أحد (36).

وشارك في صفوف أرسنال لاعب وسطه الإسباني ميكل ميرينو المنضم إليه خلال الصيف، ليخوض بالتالي باكورة مبارياته مع فريقه الجديد، بعد أن غاب عن بداية الموسم لإصابة في كتفه.

وعاد مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل الموسم قبل الماضي، من سلوفاكيا بفوزه الأول، وجاء بنتيجة كبيرة على سلوفان براتيسلافا 4-0.

في مباراته الأولى من أصل ثماني بحسب النظام الجديد، اكتفى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بالتعادل السلبي على أرضه ضد إنتر الإيطالي في إعادة لنهائي 2023 (1-0)، لكنه كشر عن أنيابه، محققاً فوزه الأول في مشوار يشكل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان العقبتين الكبيرتين الوحيدتين في طريقه.

وضرب السيتي منذ الدقيقة الثامنة عبر الألماني إيلكاي جوندوجان الذي سقطت الكرة أمامه، بعد تسديدة فاشلة لزميله البرازيلي سافينيو، فأطلقها مباشرة من خارج المنطقة، لتتحول من المدافع وتخدع حارسه.

وما لبث أن أضاف السيتي الثاني عبر فيل فودن بتسديدة محكمة قوسية في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى السلوفاكي، بعد تمريرة من البلجيكي جيريمي دوكو (15).

وفي الشوط الثاني، دخل النروجي إرلينج هالاند على الخط، وأضاف الهدف الثالث، بعدما كسر مصيدة التسلل، إثر تمريرة بينية متقنة من ريكو لويس، متلاعباً بالحارس قبل التسجيل في الشباك الخالية (58)، قبل أن يضيف البديل الشاب جيمس ماكاتي الرابع، بعد تمريرة متقنة من فودن (74).

وفي ميلانو، حذا إنتر حذو السيتي بفوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة سجلها التركي هاكان تشالهان أوغلو من ركلة حرة تحولت من الحائط الدفاعي وخدعت الحارس (11) والنمساوي ماركو أرناوتوفيتش (59) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (71) بتمريرتين من الإيراني مهدي طارمي الذي سجل الرابع من ركلة جزاء (81).

وبعد خسارته افتتاحا أمام موناكو 1-2 وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية في مستهل الدوري المحلي بخسارته أمام أوساسونا 2-4، استعاد برشلونة الإسباني توازنه وخرج منتصرا من مواجهته مع يونج بويز السويسري بخماسية نظيفة، وذلك قبل اختباره التالي الصعب ضد ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في 23 الحالي في مشوار يجمعه أيضاً بمواطن الأخير بوروسيا دورتموند وصيف البطل.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل منذ الدقيقة 8 بعد تمريرة من البرازيلي رافينيا الذي أضاف الثاني، إثر ركلة ركنية (34)، قبل أن يسجل إينييجو مارتينيس الثالث بكرة رأسية، إثر ركلة حرة نفذها بيدري (37).

ثم أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني مطلع الشوط الثاني، بعد وصلته الكرة من رأس إينييجو مارتينيز (51) قبل أن يسجل الغيني محمد كمارا الخامس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (81).

وواصل دورتموند، وصيف البطل، بدايته القوية بفوزه الكاسح الأكبر في تاريخه على صعيد دوري الأبطال، وجاء على ضيفه سلتيك الأسكتلندي بسبعة أهداف لإيمري تشان (7 من ركلة جزاء) وكريم أديمي (11 و29 و42) والغيني سيرهو جيراسي (40 من ركلة جزاء و66) وفيليكس نميشا (79)، مقابل هدف للياباني دايزن مايدا (9)، ليضيفه إلى انتصاره افتتاحاً خارج الديار على كلوب بروج البلجيكي 3-0.

وهذا أكبر انتصار لدورتموند في المسابقة، بفارق الأهداف المسجلة عن فوزه على ليجيا وارسو البولندي في 14 سبتمبر 2016 بسداسية نظيفة.

وفي ألمانيا، حقق باير ليفركوزن الأهم بالفوز على ضيفه ميلان الإيطالي 1-0.

وظن أصحاب الأرض أنهم افتتحوا التسجيل، عندما أودع المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس الكرة داخل الشباك، مستغلاً تمريرة من الجناح الهولندي جيريمي فريمبونج، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (21).

لكن بونيفايس منح التقدم لليفركوزن بطل ألمانيا عندما تابع كرة مرتدة من الحارس وتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (51).

والخسارة هي الثانية لميلان، بعد سقوطه في الجولة الأولى على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي 1-3.

وفي المقابل، فشل الفريق الألماني الآخر شتوتجارت، العائد إلى المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، في تحقيق فوزه الأول بتعادله مع ضيفه سبارتا براغ التشيكي 1-1.

وافتتح شتوتجارت الذي خسر افتتاحا أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 1-3، التسجيل برأسية للفرنسي إنزو ميو (7)، لكن الضيف التشيكي رد بهدف رائع من ركلة حرة للفنلندي كان كايرينين (32).

وواصل بريست الفرنسي تألقه في مستهل مشاركته الأولى على الإطلاق في المسابقة بتحقيقه فوزه الثاني توالياً، وهذه المرة خارج الديار برباعية على ريد بول سالزبورج النمساوي، فيما تعادل أيندهوفن الهولندي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-1.