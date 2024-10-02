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الرياضة

الهلال.. «حفل الخماسية» في «ليلة الشرطة»

الهلال.. «حفل الخماسية» في «ليلة الشرطة»
2 أكتوبر 2024 08:09

الرياض (أ ف ب)

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حقق الهلال السعودي فوزاً كاسحاً على الشرطة العراقي بخماسية، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.
تصدر الهلال ترتيب مجموعة الغرب الموحدة، بحسب النظام الجديد، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما فاز في الجولة الأولى على الريان القطري 3-1 خارج الديار.
ضغط الهلال بقوة في مطلع المباراة، وسرعان ما افتتح التسجيل، بعد هجمة منسقة وصلت فيها الكرة إلى الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي سددها قوية لم يتمكن حارس الشرطة من التصدي لها، وتهيأت امام البرازيلي ليوناردو ليتابعها داخل الشباك (11).
ولم يكد الفريق العراقي ينهض من الكبوة، حتى تلقت شباكه الهدف الثاني من رأسية للصربي ألكسندر ميتروفيتش، إثر تمريرة عرضية من البرازيلي رينان لودي بعدها بأربع دقائق.
وأضاف الهلال الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني، إثر تمريرة من متروفيتش أنهاها سالم الدوسري في الشباك (47).
وسجل ليوناردو هدفاً لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (70)، قبل أن يضيف فريق العاصمة السعودية هدفين، الأول عن طريق ناصر الدوسري، بعد تمريرة من البرتغالي جواو كانسيلو (73)، والثاني عبر البديل محمد كنو بتسديدة بعيدة (95).

 

 

 

 

دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي
الشرطة
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