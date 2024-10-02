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الرياضة

هالاند «البصمة 42» في «أبطال أوروبا»

هالاند «البصمة 42» في «أبطال أوروبا»
2 أكتوبر 2024 08:26

لندن (رويترز) 

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سجل إيلكاي جوندوجان، وفيل فودن، وإرلينج هالاند، وجيمس مكاتي، في فوز مانشستر سيتي 4-صفر على مضيفه سلوفان براتيسلافا، ليحقق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح السيتي، بطل دوري أبطال أوروبا عام 2023، مشواره بالتعادل السلبي مع ضيفه الإنتر، بينما تعرض براتيسلافا لخسارة كبيرة 5-1 أمام سلتيك.
وأبلغ فودن شبكة (تي.إن.تي) «يجب أن نحترم براتيسلافا، كان من الصعب اختراق دفاعه والأجواء كانت لا تصدق، قمنا بالمهمة في النهاية، وتمكنا من إيجاد المساحات، كنا لنسجل المزيد من الأهداف في ليلة أخرى، لكننا سعداء بالفوز 4-صفر، بعد التعادل مع الإنتر كان علينا أن نفوز، لذا نحن على الطريق الصحيح الآن".
وأطلق بطل الدوري الإنجليزي الممتاز العديد من التسديدات على مرمى الفريق صاحب الأرض، وسجل جوندوجان الهدف الأول لسيتي في الدقيقة الثامنة، بعدما أطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.
وضاعف فودن تقدم السيتي مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 15، بعدما تلقى تمريرة من جيريمي دوكو، وأطلق تسديدة قوية في الزاوية المنخفضة.
 وأحرز هالاند هدفه رقم 42 في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 58، بعدما راوغ الحارس، وسدد في الشباك بسهولة عقب تمريرة من ريكو لويس.
وغادر هالاند، الذي سجل هدفه 11 في كل المسابقات، بعد دقيقتين من تسجيل الهدف.
وسجل مكاتي بعد تمريرة حاسمة من فودن في الدقيقة 74، ليحرز هدفه الأول مع السيتي، ويكمل الليلة المثالية لفريقه.
وقال مكاتي، الذي انضم لسيتي، وهو يبلغ من العمر 11 عاماً «أنا في قمة سعادتي، هذا حلم كل طفل، لذا فهو حلم تحول إلى حقيقة».
وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر في مباراة هيمن عليها السيتي الذي أطلق 28 تسديدة منها 14 بين القائمين والعارضة منها ثلاث تسديدات ارتدت من إطار المرمى.
وتصدى دومينيك تاكاتش حارس براتيسلافا للعديد من الفرص في الدقائق الأخيرة، بعدما استخدم قدمه لإبعاد تسديدة جوندوجان، قبل أن ينقذ محاولة من جون ستونز. 

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
إلكاي جوندوجان
فيل فودين
إيرلينج هالاند
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