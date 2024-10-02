جوارديولا يتغنى بـ «صاعد السيتي»



لندن (د ب أ)



أشاد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بلاعبه الصاعد جيمس مكاتي، بعد تسجيله هدفه الأول في المباراة التي فاز بها الفريق على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي برباعية، في دوري أبطال أوروبا.

وأكد جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمانشستر سيتي، أن الجميع في مانشستر سيتي يحبون جيمس مكاتي، وهو لديه دور يجب أن يلعبه في الفريق هذا الموسم.

وقال جوارديولا: «الجميع يحبونه، لقد رأيت رد فعل اللاعبين لذلك يحبه الجميع».

وأضاف: «لديه جودة في العثور على المساحات مع الفرق التي تلعب بعمق كبير، ولقد سجل وكان لديه بضع فرص أخرى، نأمل أن يظهر لدقائق أكثر، بالطبع لن يتواجد بانتظام في التشكيل الأساسي هذا الموسم ولكن في الكثير من المباريات سيساعدنا، وعندما يلعب يمكنني دائماً الاعتماد عليه، إنه لمن دواعي سروري أن أكون مدرباً لهذا الفريق، أنا أحبهم».

وأضاف: «كان اللعب مفتوحاً وسجلنا هدفين، ثم عاد الفريق للدفاع، وتواجد 18 لاعباً في منطقة الجزاء لذا لم يكن الأمر سهلاً للتسجيل مجددا، وصنعنا الكثير من الفرص، وأشعر أننا نتحسن خطوة بخطوة ولكننا ما زلنا نفتقد إلى حركة أو حركتين».

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً: «لا يوجد إصابات، اللاعبون الذين لم يلعبوا مؤخراً حصلوا على الكثير من الدقائق لذا كانت ليلة جيدة حقاً، وعلينا التعافي للتركيز على مباراتنا الأخيرة قبل التوقف الدولي».

من جانبه أعرب مكاتي عن سعادته بتسجيل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، وقال عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية، كان من الممكن أن اسجل هدفي الثاني بعد خمس دقائق».

وأضاف: «أعتقد أن هذا حلم كل طفل، لذا هذا بمثابة حلم تحقق لي». وكان مكاتي قضى عامين مع شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة وعاد لمانشستر سيتي هذا الموسم.

وأوضح: «من الجيد أن أعود، كان العام الماضي صعب بالنسبة لي على المستوى الشخصي، سعيد بعودتي والتعلم من أفضل لاعبي العالم من وجهة نظري».