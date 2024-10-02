الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فودين يعرب عن سعادته بأداء مانشستر سيتي أمام سلوفان براتيسلافا

فودين يعرب عن سعادته بأداء مانشستر سيتي أمام سلوفان براتيسلافا
2 أكتوبر 2024 10:20


لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال «العدو الأول» لسان جيرمان في «كؤوس أوروبا»
إنريكي «المدرب الأسوأ» مع سان جيرمان في «أبطال أوروبا»


أعرب فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن إعجابه بأداء الفريق، خلال المباراة التي فاز فيها برباعية نظيفة على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وافتتح إلكاي جويندوجان التسجيل قبل أن يعزز فودين تقدم السيتي، ووصل إيرلينج هالاند لهدفه الـ 42 خلال 41 مشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل جيمس مكاتي أول أهدافه في البطولة.
وصنع فودين الهدف الرابع، وكان من الممكن أن يسجل الهدف الخامس في اللقاء، ولكن كان للعارضة رأي آخر. وقال فودين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «لا أعتقد أن الفوز على براتيسلافا كان سهلاً، عليك أن تحترم الفريق، حيث كان من الصعب هز شباكه في ظل أجواء ملعبه».
وأضاف: «أنجزنا المهمة، ووجدنا بعض المساحات، لكن كان الأمر صعباً في الكثير من الأوقات». وأردف:«أتيحت العديد من الفرص للتسجيل لي ولزملائي، وكان من الممكن أن نسجل أكثر، لكننا سعداء بالفوز برباعية نظيفة». وأشار فودين، الذي حصل على جائزة رجل المباراة:«بدأت الموسم ببطء منذ اليورو، وأحاول العودة خطوة خطوة، لذا من الجيد أن أعود وأسجل، أنا أفضل الآن».
وأكد: «سعيد بالأداء، وأعلم أن ما زال هناك العديد من الأشياء أستطيع العمل عليها وتطويرها، لكنني سعيد بأدائي أنا والفريق». وعن تألق اللاعب الصاعد مكاتي قال:«لقد عملنا بجد من أجل هذا، حصل مكاتي على إعارات عدة، ثم عاد، ويقوم بعمل جيد، وهو موهوب حقاً، وسنحتاجه هذا الموسم، وعليه أن يكون مستعداً».

فيل فودين
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
التنس يدشن الموسم ويستكشف الموهوبين
الرياضة
التنس يدشن الموسم ويستكشف الموهوبين
اليوم 12:25
"فورتنايت" تتيح لأولياء الأمور التحكم بوقت لعب أطفالهم
الترفيه
"فورتنايت" تتيح لأولياء الأمور التحكم بوقت لعب أطفالهم
اليوم 12:17
حمدان بن مبارك يستقبل جورج ويا
الرياضة
حمدان بن مبارك يستقبل جورج ويا
اليوم 12:13
منتخب مصر يضم عبدالمنعم ويستبعد حجازي قبل مواجهة موريتانيا
الرياضة
منتخب مصر يضم عبدالمنعم ويستبعد حجازي قبل مواجهة موريتانيا
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©