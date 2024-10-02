فودين يعرب عن سعادته بأداء مانشستر سيتي أمام سلوفان براتيسلافا



لندن (د ب أ)



أعرب فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن إعجابه بأداء الفريق، خلال المباراة التي فاز فيها برباعية نظيفة على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. وافتتح إلكاي جويندوجان التسجيل قبل أن يعزز فودين تقدم السيتي، ووصل إيرلينج هالاند لهدفه الـ 42 خلال 41 مشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما سجل جيمس مكاتي أول أهدافه في البطولة.

وصنع فودين الهدف الرابع، وكان من الممكن أن يسجل الهدف الخامس في اللقاء، ولكن كان للعارضة رأي آخر. وقال فودين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «لا أعتقد أن الفوز على براتيسلافا كان سهلاً، عليك أن تحترم الفريق، حيث كان من الصعب هز شباكه في ظل أجواء ملعبه».

وأضاف: «أنجزنا المهمة، ووجدنا بعض المساحات، لكن كان الأمر صعباً في الكثير من الأوقات». وأردف:«أتيحت العديد من الفرص للتسجيل لي ولزملائي، وكان من الممكن أن نسجل أكثر، لكننا سعداء بالفوز برباعية نظيفة». وأشار فودين، الذي حصل على جائزة رجل المباراة:«بدأت الموسم ببطء منذ اليورو، وأحاول العودة خطوة خطوة، لذا من الجيد أن أعود وأسجل، أنا أفضل الآن».

وأكد: «سعيد بالأداء، وأعلم أن ما زال هناك العديد من الأشياء أستطيع العمل عليها وتطويرها، لكنني سعيد بأدائي أنا والفريق». وعن تألق اللاعب الصاعد مكاتي قال:«لقد عملنا بجد من أجل هذا، حصل مكاتي على إعارات عدة، ثم عاد، ويقوم بعمل جيد، وهو موهوب حقاً، وسنحتاجه هذا الموسم، وعليه أن يكون مستعداً».