أخطاء الدفاع تحرم الشارقة من الانفراد بصدارة «أبطال آسيا»

علي معالي (أبوظبي)

أهدر فريق الشارقة فرصة الانفراد بقمة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2، بعد الأخطاء القادحة التي ظهرت من دفاع «الملك»، وكذلك الأخطاء التي ارتكبها المدرب الروماني كوزمين من بداية المباراة أمام الوحدات الأردني في اللقاء الذي جرى على استاد خالد بن محمد بالإمارة الباسمة، وانتهى بالتعادل 2-2.

كانت أخطاء دفاع «الملك» قاتلة، حيث استغل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار هديتين، الأولى من المدافع مارو كاتانيتش في الدقيقة 28، وأخرى من الكوري تشو يو مين في الدقيقة 62، مع غفوة واضحة من الحارس عادل الحوسني، جعلت «الملك» يهتز كثيراً ويهدر فرصة الانفراد بالصدارة، بدلاً من تقاسمها للجولة الثانية على التوالي مع الفريق الأردني برصيد 4 نقاط لكل منهما، في حين يتفوق الوحدات برصيد الأهداف.

وكان واضحاً حالة عدم التركيز التي انتابت «الملك» من البداية، سواء في إهدار الفرص السهلة التي كانت كفيلة بإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين أو 3 على الأقل، في ظل إهدار عثمان كمارا وباكو ألكاسير فرصتين محققتين، كما أن التشكيلة التي بدأ بها كوزمين نفسه للمباراة، كانت علامة استفهام كبيرة، كما أبقى على كمارا لفترة طويلة بالملعب، رغم أنه كان بعيداً عن مستواه تماماً، ولم ينجح هجوم الشارقة في اختراق دفاع الوحدات الصلبة، التي فرضت سيطرتها على ألكاسير وكمارا، ومنعت كايو لوكاس من الاقتراب كثيراً من المرمى.

واعترف كوزمين بأن الشارقة نال عقابه قائلاً: «عندما تخطئ لابد أن تدفع الثمن، وهو ما حدث في أرض الملعب بخطأين كبيرين من الدفاع، وقلت للاعبين قبل المباراة أن الخصم الوحيد في المباراة هو التركيز، وعندما افتقدناه لم نحقق الفوز الذي نتمناه، وارتكبنا أخطاء متنوعة».

وفي المقابل أكد السنغالي أوسينو سيزار مهاجم الوحدات أنه درس أخطاء دفاع الشارقة جيداً من خلال تحليل المدرب، وقال: «كنا قريبين من الفوز على فريق كبير، ولكن الوعد سيكون في ملعبنا باستاد عمان الدولي بالأردن لنؤكد جدارتنا في المجموعة».

ولم ترض النتيجة، فريق الشارقة نفسه، حيث علق فراس بالعربي لاعب الفريق قائلاً: «حصولنا على نقطة واحدة في ملعبنا أمر غير مقبول، ودفعنا ثمن الخطأ الدفاعي بهدفين».

وقال بدر الحمادي مدير الفريق: «لست سعيداً بما قدمه الشارقة، وكان في مقدورنا تقديم مستوى أفضل، وخطف نقاط المباراة كاملة بدلاً من نقطة واحدة».