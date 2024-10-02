إنجلترا تتغنى بـ «المدفعجية» بعد «دك الحصون»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



هللت الصحافة الإنجليزية بفوز أرسنال الإنجليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-صفر، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، على ملعب «الإمارات ستاديوم».

وأعربت الصحف عن فرحتها ورضاها، لرؤية «المدفعجية» يدك حصون بطل فرنسا بسهولة في شوط المباراة الأول، بهدفين سجلهما المهاجم الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 20، والجناح الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 35.

وسقط سان جيرمان في أول اختبار حقيقي لقدراته وإمكانات لاعبيه، بعد أدائه الباهت وفوزه الصعب بملعبه «حديقة الأمراء» على جيرونا الإسباني 1- صفر، في الجولة الأولى للبطولة.

وبعد انتهاء المباراة تحوّلت وسائل الإعلام الإنجليزية الرئيسة، وصحافة «التابلويد» للحديث عن الفوز«السهل»، ووصفت «ديلي ميل» المباراة بأنها لم تكن متكافئة، وإن «الجانرز» كان يلعب «على راحته»، ولم يتعرض لضغط قوي من جانب الضيف الفرنسي أغلب فترات المباراة.

وقال صحيفة «الميرور»: إن أرسنال فرض أسلوبه بمنتهى «الأريحية»، بينما رأت «التلجراف» أن الباريسيين لم ينجحوا في إلحاق الضرر بأرسنال الذي لعب بتوازن دفاعي هجومي، وتمركز لاعبوه بصورة جيدة.

وأكدت الميرور أن أرسنال وجّه «رسالة» إلى كل أندية أوروبا، بعد فوزه على «العملاق» الفرنسي.

والتمست شبكة «سكاي نيوز» العذر لسان جيرمان، لكونه يقدم فريقاً شاباً، بينما وصفته «التلجراف» بأنه «تشكيل نيولوك»، وليس سان جيرمان الذي كان يضم «الثلاثي الرهيب» كيليان مبابي، وليونيل ميسي، ونيمار.

ولكن الشبكة أكدت في الوقت نفسه تفوق «الجانرز» في معظم شوطي المباراة، اللهم إلا باستثناء فترات قليلة حاول فيها «الباريسي» تقليل فارق النتيجة على الأقل.

كما حرصت الصحف الإنجليزية على الإشارة إلى الاختلاف الكبير في «شخصية» الفريقين.

وقالت صحيفة «ذا صن»: إن أرسنال أثبت قدرته على منافسة الأندية الغنية، بينما أشادت «التلجراف» بالدور الكبير الذي لعبه الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ«الجانرز» في عملية إعادة بناء الفريق، خلال سنوات قليلة، ما ظهر بوضوح خلال المباراة.