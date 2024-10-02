كايو لوكاس مع ميسي في قائمة «الأفضل 100»!

مراد المصري (أبوظبي)



وجد كايو لوكاس نجم الشارقة، في قائمة تضم أفضل 100 لاعب في أبرز 60 دورياً حول العالم، في دقة التمريرات المؤثرة التي تسهم في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، وهي القائمة التي تصدرها البرتغالي جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وكان الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي الأعلى على صعيد اللاعبين من بقية الدوريات العالمية.

جاء ذلك، في التقرير الذي نشره المرصد الدولي لكرة القدم، وفقاً لمؤشر قياس من 100 نقطة، عن طريق احتساب تكرار التمريرات المؤدية إلى هدف أو فرصة محققة، والتمريرات المؤثرة التي أسهمت قبل التمريرة الحاسمة للهدف، بالإضافة إلى التمريرات التي تسهم في اختراق دفاع المنافسين، وذلك للاعبين الذين خاضوا 360 دقيقة على الأقل هذا الموسم.

وضمت قائمة الدوريات من حول العالم 50 لاعباً، وتصدرها ميسي بالعلامة 98.2، فيما بلغت علامة كايو لوكاس 81.9، متقدماً على لاعبين مثل البرازيلي برونو تاباتا لاعب إنترناسيونال البرازيلي 81.7، الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي 81.6.

أما قائمة الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى التي ضمت 50 لاعباً أيضاً، تصدرها نيفيز بالعلامة 99.4، يليه كول بالمر، لاعب تشيلسي الإنجليزي 94.3، ورومانو شميد، لاعب فيردر بريمن الألماني 90.9، ولامين يامال لاعب برشلونة الإسباني 90.3، وأليكس باينا، لاعب فياريال الإسباني 90.2.