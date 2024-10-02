إنريكي «المدرب الأسوأ» مع سان جيرمان في «أبطال أوروبا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ أن تولى الإسباني لويس إنريكي القيادة الفنية لباريس سان جيرمان في 2023، كان أكثر المدربين الذين توافدوا على «الباريسي» تعرضاً للهزيمة في دوري أبطال أوروبا، خلال الحقبة القطرية التي بدأت في 2011.

وجاءت الهزيمة الأخيرة على يد أرسنال الإنجليزي صفر-2، في الجولة الثانية للبطولة، وهي الهزيمة التي أعلن إنريكي مسؤوليته الكاملة عنها، ورفض استهداف أي لاعب من اللاعبين، وتحميله المسؤولية، مشيراً إلى أنها هزيمة مستحقة.

وقال إنريكي، عندما سُئل عن الأخطاء التي ارتكبها حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما: كان مثله مثل بقية زملائه في أدنى مستوى لهم، بينما كان المنافس أفضل بكثير، وأرسنال أحد أفضل أندية العالم، خاصة في ألعاب الهواء.

وذاق إنريكي مرارة الهزيمة 6 مرات، خلال 14مباراة، قاد فيها سان جيرمان في دوري الأبطال، منذ وصوله إلى الباريسي.

وذكر موقع «Stats Foot» المتخصص في الأرقام القياسية والإحصائيات، أن أرقام إنريكي مع سان جيرمان تؤكد بالفعل أنه أكثر المدربين الذين تولوا القيادة الفنية تحت الإدارة القطرية منذ 2011، تعرضاً للهزائم.

وأضاف الموقع أن هزيمته في 6 من 14مباراة، إنما تعني أنه خسر بنسبة 43%.

وإذا كان سان جيرمان فاز في مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم أمام جيرونا الإسباني، فإنه لم ينجح خارج أرضه بملعب «الإمارات ستاديوم» أن يحقق الفوز، ولا حتى التعادل.

وبهذا الموقف الأخير، احتل سان جيرمان المركز 18 في ترتيب أندية البطولة البالغ عددها 36 نادياً، وفقاً للنظام الجديد، الذي ينص على تأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، بينما الأندية صاحبة المراكز من 9 إلى 24، من المقرر أن تتواجه في مباراتي ذهاب وعودة، لتحديد الفرق الثمانية الأخرى التي تصعد إلى دورالـ16.

أما الأندية صاحبة المراكز من 25 إلى 36، تخرج مباشرة من البطولة، ولا ينتقل أي منها للعب في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، كما كان الحال في النظام القديم.