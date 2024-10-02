أرسنال «العدو الأول» لسان جيرمان في «كؤوس أوروبا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم ينجح باريس سان جيرمان على الإطلاق، في الفوز على أرسنال، في المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، لدرجة أصبح معها «المدفعجية» العدو اللدود لـ «الباريسي»، حسبما تؤكد الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة «أوبتا» للأرقام القياسية، حيث أشارت إلى أن أرسنال هو الفريق الذي واجهه سان جيرمان أكثر من أي نادٍ آخر، من دون أن ينجح الأخير في الفوز عليه في أي من المسابقات الأوروبية.

وكانت مواجهة الفريقين في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز أرسنال 2- صفر، هي المواجهة الخامسة بينهما في تاريخ بطولات «اليويفا»، وحقق «الجانرز» الفوز مرتين، وانتهت 3 مباريات بينهما بالتعادل.

ويرجع تاريخ أول مواجهة بين الفريقين إلى موسم 1993-1994، عندما تعالا 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الأندية أبطال الكؤوس، بملعب سان جيرمان، ثم خسر الأخير صفر-1 في لندن، بعد أن كان الباريسي على أعتاب المباراة النهائية.

والتقى الفريقان بعدها بـ 22عاماً في مرحلة دور المجموعات بدوري الأبطال موسم 2016-2017، وتعادلا في الذهاب 1-1، رغم الهدف المبكر الذي سجله الأوروجواياني أدينسون كافاني هداف سان جيرمان بعد 45 ثانية فقط من بداية المباراة، ورغم سيطرة «الباريسي» الكبيرة على سير المباراة.

غير أن أليكسيس سانشيز نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78ة. وفي مباراة العودة تعادل الفريقان 2-2، حيث سجل كافاني الهدف الأول في الدقيقة 18، وتعادل لأرسنال، الفرنسي الهداف أوليفييه جيرو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، من ركلة جزاء. وبعدها سجل متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي هدفاً في مرماه في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة 2-1 لمصلحة أرسنال، ولكن سان جيرمان سجل هدف التعادل في الدقيقة 77.