زاناردي.. «الفرصة الأخيرة» مع دبا الحصن!



فيصل النقبي (دبا الحصن)



يعيش المدرب البرازيلي كايو زاناردي أياماً صعبة مع دبا الحصن، بعد أن تكبد الفريق 4 خسائر في «دوري أدنوك للمحترفين»، وطالبت بعض جماهير بتغييره، والاستعانة بجهاز فني جديد، بعد لقاء الجزيرة في حال الخسارة.

ولم يحصد دبا الحصن مع زاناردي أي نقطة إلى الآن، حيث يقبع في «المركز 13»، متساوياً مع العروبة «الأخير»، حيث خسر أمام الشارقة 1-4 والوصل 0-1، والبطائح 1-2، وعجمان 1-5، في الجولة الرابعة، وتلقت شباكه 12 هدفاً، في أربع جولات، بمعدل 3 أهداف في المباراة، مع تسجيل 3 أهداف فقط.

ولم يكن الفريق أفضل حالاً في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث خرج من الدور التمهيدي بالخسارة أمام بني ياس 2-4 ذهاباً وصفر- 3 إياباً، ليبلغ عدد الأهداف التي هزت شباكه 19 هدفاً، مقابل 5 أهداف أحرزها لاعبوه، وهو معدل ضعيف، رغم آمال وطموحات إدارة النادي، في أول ظهور لدبا الحصن في «المحترفين».

وبدأ زاناردي في مهمة صعبة لتجهيز لاعبيه، استعداداً لمواجهة الجزيرة في الجولة الخامسة يوم السبت المقبل، ومن المنتظر أن يجري بعض التعديلات في التشكيلة الأساسية، من أجل الظهور بشكل مغاير، خاصة أن اللقاء يقام في ملعب وأمام جماهير النادي، ويطمح إلى حصد أول ثلاث نقاط.