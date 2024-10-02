السعودية تبدأ أولى خطوات كأس العالم 2034 بـ«جولة تفقدية»



الرياض (د ب أ)

وصل إلى السعودية أمس الثلاثاء وفد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتقييم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم 2034، وسيقوم وفد «الفيفا» بجولة شاملة للمنشآت الرياضية والفندقية، وكذلك الاطلاع على «مترو الرياض» الذي قارب على الافتتاح الرسمي، وسيسهم في تسهيل التنقل بين الملاعب.

يشار إلى أن السعودية بدأت بالعمل على تجهيز منشآت مونديال 2034، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن حصولها على حق استضافة المونديال في 11 ديسمبر المقبل. وحتى الآن يبقى العرض السعودي هو الوحيد لاستضافة البطولة، ففي أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عدم تقدمه بعرض لاستضافة البطولة، ليعلن إثر ذلك رئيس «الفيفا»، جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.