منتخب مصر يضم عبدالمنعم ويستبعد حجازي قبل مواجهة موريتانيا

القاهرة (أ ف ب)

شهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم التي تلتقي مع موريتانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، عودة ثنائي الزمالك الحارس محمد عواد ولاعب الوسط نبيل عماد «دونجا»، مقابل استبعاد المدافع المحترف بالسعودية أحمد حجازي.

ويلتقي «الفراعنة» مع موريتانيا بالقاهرة يوم 11 أكتوبر في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لتصفيات البطولة المقررة بالمغرب في نهاية عام 2025، فيما يلعب الفريقان بعدها بأربعة أيام في نواكشوط.

وتتصدر مصر المجموعة بست نقاط جمعتها من فوزين على الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وعاد عواد ودونجا للقائمة بعدما ساهما في فوز الزمالك بالكأس السوبر الأفريقي، على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح في العاصمة السعودية الرياض الجمعة الماضي.

فيما شهدت القائمة أيضاً تواجد مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم، الذي غاب عن المعسكر السابق بسبب انضمامه متأخراً لناديه الجديد الذي طلب عدم سفره للمعسكر.

فيما استبعد حسن المدافع أحمد حجازي، بعدما دخل اللاعب في مشادة مع الجهاز الفني للفريق في مباراة الرأس الأخضر لرفضه النزول في وقت متأخر من المباراة، ومن ثم تم استبعاده من رحلة بوتسوانا.

وشهدت القائمة التي يتقدمها نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، استبعاد لاعب وسط الجزيرة الإماراتي محمد النني وصانع ألعاب الأهلي إمام عاشور، واستمرار عدم استدعاء قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي.

وضمت القائمة، حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، المهدي سليمان (الاتحاد)

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، رامي ربيعة (الأهلي)، أحمد رمضان «بيكهام» (سيراميكا كليوباترا)، خالد صبحي، أحمد عيد (المصري)، محمد حمدي (بيراميدز)، محمد شحاتة (الزمالك)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)، مروان عطية، أحمد نبيل «كوكا» (الأهلي)، ناصر ماهر، أحمد سيد «زيزو»، نبيل عماد «دونجا» (الزمالك)

الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه» (الريان القطري)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل (بيراميدز)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).