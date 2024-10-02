التنس يدشن الموسم ويستكشف الموهوبين



أبوظبي (الاتحاد)



يدشن اتحاد التنس الموسم الجديد، مع انطلاق بطولات الأكاديميات في مختلف مناطق الدولة.

ورحب ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، بإقامة البطولات بشكل واسع، لأهمية الجانبين التنافسي والمجتمعي، في تعزيز ممارسة رياضة التنس، مؤكداً أن اتحاد التنس بصدد التعاون مع جميع الأكاديميات والجهات للمساهمة في إنجاح البطولات، من خلال الدعم الفني.

وأشار المرزوقي إلى أن الشهر الحالي يشهد إطلاق فعاليات النسخة الثانية من «كشاف المواهب» المبادرة التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وتقام في ملاعب «توب سبن» في دبي، وتتزامن مع نهائي بطولة «توب سبن» للماسترز، بهدف التشجيع على ممارسة التنس بوصفه رياضة تنافسية ومجتمعية، من خلال تواصل اللاعبين الموهوبين مع الكبار في ملاعب مشتركة.

وفي أبرز البطولات التي دشنت الموسم الجديد، تبرز النسخة السادسة من سلسلة بطولات مادو، والتي تقام في أبوظبي ودبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات وبمختلف الأعمار.

وشهدت مدينة العين تنظيم أكاديمية Fsta، بطولة للفئة العمرية تحت 14 سنة، وبمشاركة 32 لاعباً ولاعبة.

ودشنت أكاديمية «توب سبن» على ملاعبها في دبي بطولة الماسترز بنسختها الثانية، والتي تنظمها الأكاديمية بدعم من الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس، وتختص باللاعبين من 30 إلى 70 سنة، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم.