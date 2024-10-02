الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

8 أرقام قياسية لـ «السيتي» بعد «رباعية» براتيسلافا

8 أرقام قياسية لـ «السيتي» بعد «رباعية» براتيسلافا
2 أكتوبر 2024 13:06

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«صاروخ السيتي» يتجاوز مبابي.. 200 مليون يورو تضع هالاند فوق القمة!
قمة أرسنال وباريس سان جيرمان تُسجل 9 أرقام تاريخية


حقق مانشستر سيتي الإنجليزي عدداً من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بـ «رباعية» على سلوفان براتيسلافا في سلوفاكيا، ضمن الجولة الثانية، على استاد «استاد باسينكي».
ونجح «السيتي» في حصد أول انتصار له بالبطولة هذا الموسم، بعد التعادل سلبياً مع الإنتر الإيطالي بالجولة الأولى.
وشهدت المباراة 9 أرقام، منها أن مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 25 مباراة في «الأبطال»، وتنوعت المحصلة بين 17 مباراة، والتعادل 8 مرات، وهي أطول سلسلة من من دون خسارة في تاريخ البطولة بالتساوي مع مانشستر يونايتد بين سبتمبر 2007 ومايو 2009، وهذا الرقم الذي حققه مانشستر سيتي، ليس في عصر دوري أبطال أوروبا فحسب، بل يمتد أيضاً إلى عصر كأس أوروبا، حيث لم يخسر «السيتي» أي مباراة في دوري الأبطال، منذ مباراة إياب نصف نهائي موسم 2021-22 أمام ريال مدريد 3-1 في «البرنابيو» في 4 مايو 2022.
وفاز «السيتي» الآن بـ13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بفارق 4 أهداف أو أكثر تحت قيادة بيب جوارديولا، وهو أكبر عدد من الانتصارات لمدرب بنفس الفريق في المسابقة، متجاوزاً 12 فوزاً للسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.
ورفع النرويجي إيرلينج هالاند رصيده إلى 42 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، خلال 41 مباراة شارك بها في البطولة، بعد هدفه في مرمي براتيسلافا.
وأصبح سلوفان براتيسلافا الفريق رقم 30 الذي يزور شباكه هالاند لاعباً، حيث سجل أمام 30 من 33 فريقاً في جميع البطولات، و23 من 23 فريقاً في «البريميرليج».
وعادل فيل فودين أهداف رياض محرز ودي بروين مع «مان سيتي» في دوري أبطال أوروبا برصيد 16 هدفاً.
وبات فيل فودين ضمن 4 لاعبين سجلوا باستمرار في آخر 7 مواسم من دوري أبطال أوروبا، مع كل من ليفاندوفسكي، مبابي، جريزمان.
وسجل فيل فودين هدفه رقم 16 في دوري أبطال أوروبا مع «مان سيتي»، بعد صيام 12 مباراة.
وسجل إلكاي جوندوجان هدفه الـ 61 مع «مان سيتي» في جميع البطولات، بعد تسجل هدف التقدم في «رباعية» براتيسلافا.

 

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
إيرلينج هالاند
فيل فودين
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
"سوق أبوظبي"يعلن تنفيذ 15 صفقة كبيرة على "أدنوك للغاز" و"مدن" بـ2.66 مليار درهم
اقتصاد
"سوق أبوظبي"يعلن تنفيذ 15 صفقة كبيرة على "أدنوك للغاز" و"مدن" بـ2.66 مليار درهم
اليوم 15:45
انطلاق المشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة
علوم الدار
انطلاق المشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة
اليوم 15:36
«أبيض الناشئين» يختتم معسكر دبي
الرياضة
«أبيض الناشئين» يختتم معسكر دبي
اليوم 15:29
"الطيران المدني" تعلن إرشادات الأمن السيبراني الوطنية للقطاع
اقتصاد
"الطيران المدني" تعلن إرشادات الأمن السيبراني الوطنية للقطاع
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©