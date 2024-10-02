8 أرقام قياسية لـ «السيتي» بعد «رباعية» براتيسلافا

معتز الشامي (أبوظبي)



حقق مانشستر سيتي الإنجليزي عدداً من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بـ «رباعية» على سلوفان براتيسلافا في سلوفاكيا، ضمن الجولة الثانية، على استاد «استاد باسينكي».

ونجح «السيتي» في حصد أول انتصار له بالبطولة هذا الموسم، بعد التعادل سلبياً مع الإنتر الإيطالي بالجولة الأولى.

وشهدت المباراة 9 أرقام، منها أن مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 25 مباراة في «الأبطال»، وتنوعت المحصلة بين 17 مباراة، والتعادل 8 مرات، وهي أطول سلسلة من من دون خسارة في تاريخ البطولة بالتساوي مع مانشستر يونايتد بين سبتمبر 2007 ومايو 2009، وهذا الرقم الذي حققه مانشستر سيتي، ليس في عصر دوري أبطال أوروبا فحسب، بل يمتد أيضاً إلى عصر كأس أوروبا، حيث لم يخسر «السيتي» أي مباراة في دوري الأبطال، منذ مباراة إياب نصف نهائي موسم 2021-22 أمام ريال مدريد 3-1 في «البرنابيو» في 4 مايو 2022.

وفاز «السيتي» الآن بـ13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بفارق 4 أهداف أو أكثر تحت قيادة بيب جوارديولا، وهو أكبر عدد من الانتصارات لمدرب بنفس الفريق في المسابقة، متجاوزاً 12 فوزاً للسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.

ورفع النرويجي إيرلينج هالاند رصيده إلى 42 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، خلال 41 مباراة شارك بها في البطولة، بعد هدفه في مرمي براتيسلافا.

وأصبح سلوفان براتيسلافا الفريق رقم 30 الذي يزور شباكه هالاند لاعباً، حيث سجل أمام 30 من 33 فريقاً في جميع البطولات، و23 من 23 فريقاً في «البريميرليج».

وعادل فيل فودين أهداف رياض محرز ودي بروين مع «مان سيتي» في دوري أبطال أوروبا برصيد 16 هدفاً.

وبات فيل فودين ضمن 4 لاعبين سجلوا باستمرار في آخر 7 مواسم من دوري أبطال أوروبا، مع كل من ليفاندوفسكي، مبابي، جريزمان.

وسجل فيل فودين هدفه رقم 16 في دوري أبطال أوروبا مع «مان سيتي»، بعد صيام 12 مباراة.

وسجل إلكاي جوندوجان هدفه الـ 61 مع «مان سيتي» في جميع البطولات، بعد تسجل هدف التقدم في «رباعية» براتيسلافا.