«شراع الأولمبياد الخاص» يُفتتح غداً بالميناء السياحي

دبي (الاتحاد)



تشهد قاعة «السردال» بفندق ويستن الميناء السياحي في دبي، الخميس، حفل الاستقبال والافتتاح الرسمي للمسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط، وتستمر إلى الأحد المقبل، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسوريا والمغرب.

وتأتي استضافة المسابقة تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، ضمن فعاليات الموسم البحري 2024-2025، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، والأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

ويسبق حفل الافتتاح بدء الفعاليات الرسمية، ومراحل التنافس في المسابقة على مياه جزر دبي الخلابة التي تحتضن الفعاليات، من خلال إجراء اختبارات السباحة، بإشراف اللجنة الفنية ولجنة الحكام، استعداداً لاعتماد مشاركة الأبطال في المراحل التنافسية والنهائية.

وتشمل المنافسات فئتين على قوارب «أر أس فنتر»، الأولى للمستوى الثاني «فريق زوجي مكون من شريك موحد ولاعب من الأولمبياد الخاص»، ويخوض منافساتها 10 فرق، والثانية للمستوى الثالث «ثلاثي في قارب مكون من شريك موحد ولاعبين من الأولمبياد الخاص»، ويشارك فيها 5 فرق.

واكتمل وصول الوفود المشاركة في المسابقة، حيث عقد في الفترة المسائية الاجتماع الفني، بحضور ممثلي اللجنة العليا المنظمة، وأعضاء اللجنتين الفنية والحكام مع رؤساء وإداريي الوفود، لشرح آخر التعليمات والشروط، تمهيداً لبدء المراحل التنافسية بين اللاعبين المشاركين في الحدث.

ويضم منتخبنا اللاعبين عمر الحمادي، محمد الزبيدي، زايد العامري، مروان إبراهيم، ولاعبين شريكين هما ثنائي منتخب الشراع الشقيقين محمد وسلطان خالد العويس، ويرافق المنتخب المدربون يوسف خالد البستكي، وعبدالرحيم هراش، وياسين شارني، إضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي حنين الحمايدة.

ويسجل أبناء الإمارات حضوراً متميزاً في لجنة الحكام في المسابقة الإقليمية للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، إذ تم اختيار عبدالله البشر ضمن لجنة الحكام التي تضم إلى جانبه كلاً من عبدالحميد مرسي، وباجاك مايكل، فيما تم اختيار جمال مطر السويدي ضمن المسؤولين عن السباق، إلى جانب زهير اللباط، المدير الفني لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، ونجيب باشا، وآلان جورك.