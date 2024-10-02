قمة أرسنال وباريس سان جيرمان تُسجل 9 أرقام تاريخية

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت قمة أرسنال وباريس سان جيرمان، التي انتهت بفوز «الجانرز» بثنائية نظيفة مساء الثلاثاء، بالجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، عدة أرقام قياسية مميزة، وحقق أرسنال فوزه الأول في الشامبيونيج هذا الموسم، على حساب باريس سان جيرمان بعد التعادل أمام أتالانتا من دون أهداف في الجولة الأولى.

ونستعرض لكم عدداً من الأرقام القياسية التي شهدتها المباراة كالتالي:

1- حافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم أمام باريس سان جيرمان في المسابقات الأوروبية الكبرى، محققاً 5 انتصارات وتعادلين، ولم يواجه «الجانرز» سوى سبورتنج لشبونة وستاندرد لييج أكثر (6 مرات)، دون خسارة في جميع المسابقات الأوروبية الكبرى.

2 - منذ فوزه على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في ديسمبر 2020، خسر باريس سان جيرمان جميع مبارياته الأربع خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا في إنجلترا، حيث هُزم مرتين أمام مانشستر سيتي ومرة واحدة لكل من نيوكاسل وأرسنال.

3 - حافظ أرسنال على نظافة شباكه في 17 مباراة من أصل 32 مباراة في جميع المسابقات في عام 2024، وهو أكبر عدد من الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

4 - شارك بوكايو ساكا لاعب أرسنال بشكل مباشر في ثمانية أهداف في ست مباريات على أرضه في دوري أبطال أوروبا مع «الجانرز» 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة بعد هدف «الجانرز» الثاني داخل شباك باريس سان جيرمان، وجاءت جميع أهدافه الخمسة في ملعب الإمارات وفي تاريخ دوري أبطال أوروبا، سجل ثلاثة لاعبين فقط أهدافاً أكثر وجاءت جميعها في ملعب واحد - ديوجو رينكون في أولمبيسكي، وإستيبان كامبياسو في سان سيرو، ولي بوير في إيلاند رود (ستة أهداف لكل منهم).

5 - سجل كاي هافيرتز هدفه الثاني فقط في آخر 14 مباراة له في دوري أبطال أوروبا، وكان هدفه الآخر مع أرسنال في نوفمبر 2023 ضد لانس.

6 - للمرة الثالثة فقط، اختار باريس سان جيرمان ثلاثة لاعبين تحت سن 21 عاماً (وارن زاير إيمري، وديزيريه دويه، وجواو نيفيس) في التشكيلة الأساسية لمباراة في دوري أبطال أوروبا، وفي المناسبتين الأخريين، شارك الثلاثي أدريان رابيو وماركينيوس ولوكاس ديني في مباراتين ضد بنفيكا وباير ليفركوزن في موسم 2013-2014.

7 - هدف بوكايو ساكا لصالح أرسنال أمام النادي الباريسي أمس، هو أول هدف يسجله الفريق من ركلة حرة مباشرة في دوري أبطال أوروبا منذ نوفمبر 2002، عندما سجل تييري هنري هدفاً ضد روما، وكانت الليلة هي المباراة رقم 144 للفريق في البطولة منذ ذلك الحين.

8 - أصبح مايلز لويس سكلي البالغ من العمر 18 عاماً هو أصغر لاعب يظهر مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا، منذ ثلاثة لاعبين يبلغون من العمر 17 عاماً وهم - أينسلي مايتلاند نايلز، وجيديون زيلالم، وستيفان أوكونور - والذين شاركوا جميعاً ضد جالطة سراي في ديسمبر 2014.

9- شهدت المباراة أقل نسبة استحواذ على الكرة لأرسنال في بطولة أوروبية في آخر 15 عاماً، وبلغت 35.30% مقابل 64.70% لباريس سان جيرمان.