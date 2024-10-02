«صاروخ السيتي» يتجاوز مبابي.. 200 مليون يورو تضع هالاند فوق القمة!

عمرو عبيد (القاهرة)

بأهداف لا تتوقف، وأداء ثابت وقوي، وتألق مُستمر منذ بداية الموسم مع مانشستر سيتي، ارتفعت القيمة التسويقية للهداف النرويجي، إيرلينج هالاند، لتبلغ 200 مليون يورو، بحسب آخر تحديثات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المُتخصص، وتصدّر «صاروخ السيتي» القائمة العالمية بهذا الرقم الكبير، الذي يُقارب «ربع مليار يورو»، مُبتعداً عن «ثلاثي مدريد»، مبابي وبيلينجهام، وفينيسيوس، أصحاب الـ180 مليون يورو في المرتبة الثانية، بعد هالاند، الذي يواصل تطوره بصورة غير عادية داخل «قلعة السماوي»، وتحت قيادة «العبقري» بيب جوارديولا.

ونشر الموقع العالمي تقريراً حول هالاند بعنوان «رحلة الصعود من 200 ألف يورو إلى 200 مليون»، أشاد فيه بـ«الصاروخ النرويجي» الذي دمّر قواعد «البريميرليج» بأهدافه الخارقة، التي منحته لقب الأكثر تسجيلاً في موسم واحد عبر التاريخ، وقد يتجاوز رقمه الشخصي هذا الموسم أيضاً إذا استمرت معدلاته التهديفية على ما هي عليه حالياً، لاسيما بعد «البداية النارية» له في الدوري بعد 6 جولات فقط، بتسجيل 10 أهداف منحته صدارة «سباق الحذاء الذهبي» مُبكراً.

وخلال 7 سنوات فقط، ارتفعت قيمة هالاند السوقية من 200 ألف يورو إلى 200 مليون، حيث كانت البداية عام 2016 عندما بلغ من العمر 16 عاماً في صفوف برينه، ولم تتغيّر قيمة الـ200 ألف يورو برغم انتقاله إلى صفوف مولده، لكن في عام 2018 وبعد دوران عجلته التهديفية بصورة لافتة، ارتفعت القيمة إلى مليوني يورو، ثم أصبحت 5 ملايين في 2019 متزامنة مع انتقاله إلى ريد بول سالزبورج، وقبيل انتقاله إلى بروسيا دورتموند، شهد عام 2019 عدة قفزات في قيمته التسويقية، من 12 إلى 30 ثم 45 مليون يورو، وبلغ 60 مليوناً عند انتقاله إلى «أسود الفيستيفال» عام 2020، وخلال عامين ارتفعت قيمته مرات عدة لتتجاوز الـ100 مليون، وتبلغ 150 قبيل انتقاله إلى صفوف السيتي، وها هو يصل إلى 200 مليون يورو مع «البلومون»، ولن يتوقف بالتأكيد!

ويبرز في قائمة «توب 10» العالمية، لاعبان آخران من صفوف السيتي، الذي يملك قيمة تسويقية تتجاوز «المليار» و260 مليوناً، وهما النجم الإنجليزي فيل فودين، أفضل لاعب في «البريميرليج» خلال الموسم الماضي، بقيمة 150 مليوناً، وضعته في المركز الخامس، وبعده «المايسترو» الإسباني، رودري، صاحب الـ130 مليون يورو في المركز التاسع.

قائمة الأغلى عالمياً تضم 19 لاعباً، تبلغ قيمة كل منهم التسويقية 100 مليون على الأقل، حيث يحتل هاري كين المرتبة الـ19 بـ«المئة مليون»، متساوياً مع «المثير للجدل» فيكتور أوسمين، و«ثنائي خط وسط الديوك» في صفوف ريال مدريد، تشواميني وكامافينجا، في حين يظهر «بطل العالم» الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في المركز الرابع عشر بقيمة 110 ملايين، ليتفوق على جميع رفاقه من «راقصي التانجو» الموندياليين.

كما يملك «الريال» لاعبين آخرين في تلك القائمة، وهما فالفيردي «120 مليوناً» ورودريجو «110»، وقفزت القيمة التسويقية للنجم الموهوب لامين يامال لتبلغ 120 مليون يورو، تضعه في المرتبة العاشرة، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الأيام المُقبلة، بسبب ما يقدمه من أداء «رائع» مع برشلونة، وهو لاعب «البارسا» الوحيد بين «صفوة الأغنياء»!