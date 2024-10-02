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الرياضة

«آسيوي الطائرة» يختار 3 كوادر إماراتية

«آسيوي الطائرة» يختار 3 كوادر إماراتية
2 أكتوبر 2024 13:43

 
دبي (وام)

أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، اختيار ثلاثة كوادر إماراتية لعضوية لجان الاتحاد القاري في دورته الجديدة 2024-2028. وتم اختيار كل من أسامة عبدالله قرقاش، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، لعضوية اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي، وخالد راشد الدحيل، مدرب فريق الشباب في شباب الأهلي، لعضوية لجنة المدربين، والحكم الدولي حامد الروسي الذي تم تعيينه مساعد سكرتير عام لجنة الحكام بالاتحاد القاري.

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ووجّه عبد الله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، التهنئة إلى الأعضاء، مؤكداً أن اختيار الكوادر المواطنة في عضوية لجان الاتحاد الآسيوي شهادة فخر للكرة الطائرة الإماراتية.

وأضاف: «فوز كوادرنا بعضوية لجان الاتحاد الآسيوي، يجسد ثقة الاتحاد القاري فيهم، خاصة أنهم كانوا ضمن مجموعة كبيرة من المرشحين، ووقع عليهم الاختيار، لأنهم من الكوادر المؤهلة».

الإمارات
الكرة الطائرة
الاتحاد الآسيوي
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