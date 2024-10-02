«أبو الأبيض» يحيي «شراع 60» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن باب التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً سيغلق الجمعة، فيما تم اعتماد انطلاقة السباق الأحد المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد المسجلين 90 محملاً، بمشاركة من مختلف إمارات الدولة.

وتم رصد 4 ملايين درهم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى وحتى المركز 90، ويأتي تنظيم السباق ضمن أجندة نادي أبوظبي للرياضات البحرية الداعمة للحفاظ على التراث البحري وسباقاته، ونقل تفاصيله إلى الأجيال.

وأكمل فريق العمل بالنادي الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق بأعلى المعايير التي تضمن سلامة المشاركين وإخراج الحدث في أفضل صورة، حيث تم تزويد أطقم المحامل المسجلة باللوائح والقوانين الخاصة بالسباق والتعديلات التي أدخلت وتم اعتمادها، ونفذت في السباقات الماضية، وسجلت نجاحاً كبيراً، ونالت الإشادة من المشاركين، وكذلك الوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان توفير كل التسهيلات والخدمات الممكنة للمشاركين.

من جانبه، أشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم القيادة الرشيدة للأنشطة والفعاليات التراثية، والتشجيع على ممارستها للتعرف على إرث الأجداد والآباء، مثمناً رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للسباق، والتي تمنح المشاركين والمنظمين والمتابعين الحافز لتقديم أفضل ما لديهم من أداء قوي وتنظيم وفق أفكار متطورة، والإسهام في إنجاح السباق من نقطة الانطلاق وحتى خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وأشاد بالإقبال الكبير من قبل الملاك على التسجيل المبكر لمحاملهم للمشاركة في السباق، والتعاون مع فريق العمل وتفهم ضوابط ولوائح السباق وأهميتها في سلامة المشاركين.

وقال: السباقات التراثية لفئة الـ 60 قدماً لها خصوصيتها لدى الملاك والنواخذة والبحارة، كونها تمثل التحدي الأكبر في سلسلة السباقات التراثية لقوتها وطول مسافتها، مشيراً إلى أن الجوائز القيمة التي ترصد لها تعد حافزاً إضافياً للمشاركة والعمل من أجل الفوز والحصول على المراكز المتقدمة.