كلباء يوقع اتفاقية رعاية



فيصل النقبي (كلباء)



وقعت إدارة نادي كلباء لكرة القدم اتفاقية رعاية، مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الرياضي في إمارة الشارقة.

تهدف الشراكة إلى الارتقاء بمكانة النادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تحقيق استدامة مالية تسهم في نمو النادي وتطوره المستمر، كما تركز على تحسين تجربة الجماهير، عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتنظيم مبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى دعم الشباب والمجتمع.

وتأتي الشراكة في إطار التزام «شروق» بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال دعم المبادرات التي تعزز تطوير البنية التحتية الرياضية، وزيادة تأثيرها في المجتمع الإماراتي.

وتطمح «شروق» من خلال الاتفاقية إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات رياضية، لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، والمساهمة في تحسين الأداء الرياضي ودعم الأندية في إمارة الشارقة، بما ينسجم مع رؤيتها لتطوير المجتمع والاستثمار في الشباب.

وعبر محمد عبيد اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أن الرعاية تشكل إضافة قوية للنادي، وتساعد في تحقيق أهدافه المتعلقة بتطوير المنشآت الرياضية ورفع مستوى أداء الفريق.

وأضاف: «نفخر بشراكتنا مع «شروق» التي تولي أهمية كبيرة لدعم الرياضة والشباب، ونتطلع إلى نجاحات تعكس طموحات النادي وجماهيره».

من جانبه، أوضح أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن الشراكات الاستراتيجية، لطالما كانت أساس النجاح في الإمارة، مما جعل الشارقة مركزاً رئيسياً للأعمال والاستثمار.

وأضاف: «تأتي الرعاية في إطار التزامنا بالمسؤولية المجتمعية، ودعم الأنشطة التي تسهم في تطوير الشباب وتوطيد علاقتهم بالمجتمع، كما أنها تعزز العلاقة بين الرياضة والاقتصاد، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً رياضياً وسياحياً وتجارياً».