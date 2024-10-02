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الرياضة

«الشارقة للكريكيت» يتزيّن لانطلاقة «مونديال السيدات»

«الشارقة للكريكيت» يتزيّن لانطلاقة «مونديال السيدات»
2 أكتوبر 2024 15:12

 
الشارقة (الاتحاد)

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يشهد الاستاد التاريخي للكريكيت بالشارقة الخميس، افتتاح النسخة التاسعة من بطولة العالم للكريكت T20 ، التي فازت الإمارات بحق تنظيمها في دبي والشارقة، بعد تعذر تنظيمها في بنجلادش صاحبة الحق في الاستضافة، جعلت المجلس الدولي للكريكت، يتخذ قراراً بنقل استضافتها إلى الإمارات، وتحديداً في دبي والشارقة.
ولقى قرار إسناد المهمة إلى الإمارات لتنظيم أكبر حدث عالمي في الكريكيت للسيدات، استحسان وترحيب جميع المنتخبات العشرة المشاركة، ومسؤولي ومحبي اللعبة على مستوى العالم ، لما تتمتع به الإمارات من إمكانات وقدرات تضمن خروج الحدث بالشكل والمستوى الذي يتناسب مع أهمية التظاهرة العالمية التي تنظم للمرة الأولى على مستوى المنطقة.
من جانبه، أشار خلف بو خاطر، الرئيس التنفيذي لاستاد الشارقة الدولي للكريكيت، أن والده عبد الرحمن بو خاطر المؤسس التاريخي والأب الروحي للعبة في الإمارات والمنطقة طلب بضرورة توفير ورصد الإمكانات اللازمة، لجعل استضافة الحدث بالشارقة مميزة واستثنائية تليق باسم البطولة، ومكانه وتاريخ استاد الشارقة.
وأضاف: نتطلع لتقديم صورة مشرفة في التنظيم تعكس الوجه الحضاري لإمارة الشارقة، والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للرياضة والرياضيين.
يذكر أن البطولة تستمر على مدار 18 يوماً تقام خلالها 23 مباراة، حيث يتم تقسيم مباريات البطولة بين دبي والشارقة، مع تحديد مباراتي نصف النهائي 17 أكتوبر في دبي، و18 أكتوبر في الشارقة، وتقام المباراة النهائية في دبي، كما تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم الأولى أستراليا بطلة العالم ست مرات، إلى جانب الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم الثانية بنجلاديش وإنجلترا وجنوب أفريقيا وجزر الهند الغربية واسكتلندا.

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