«أبيض الناشئين» يختتم معسكر دبي

دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة معسكره الداخلي بدبي، الذي أقيم على مدار ثمانية أيام في مقر اتحاد الكرة، بعد خوض مباراته الودية الثانية أمام نظيره السوري على ملعب ذياب عوانة، في المباراة التي انتهت لصالح المنتخب الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل هدفي منتخبنا مايد عادل، وسهيل النوبي.

وكانت المباراة الودية الأولى بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وتأتي المباراتان ضمن برنامج إعداد «أبيض الناشئين» للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر 2024، حيثُ يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات ماليزيا ولبنان ولاوس «مستضيف المجموعة».

شارك في هذا المعسكر 27 لاعباً، هم: مايد اليماحي، محمد ناصر، بطي حمد، سعيد علي، هود المنهالي، عبدالله فهد، سعد مبارك، فهد خليل، سهيل النوبي، سالم عصام، عبدالله أحمد، سلطان ناصر، حميد إبراهيم، فيصل محمد، عبدالله راشد، محمد سالم، إبراهيم يوسف، محمد بطي، محمد أحمد، عبيد عمران، فارس علي، محمد جمال، هزاع فيصل، مايد عادل، علي حسين، عمير يوسف ومحمد يوسف.