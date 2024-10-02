مهرجان «البيت متوحد» لحقايق الهجن ينطلق «الخميس»

أبوظبي (وام)

تنطلق مساء غدٍ الخميس بالميدان الجنوبي في منطقة الوثبة منافسات النسخة الـ11 من مهرجان البيت متوحد للحقايق 2024، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 شوطاً لفئة الحقايق الأبكار والجعدان.

وتأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيس الأول للأبكار مقيض الدار، حيث تركض نجائب الأصايل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد + 200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية قيمة.

وتم تخصيص الشوط الرئيس الثاني للجعدان مقيض الدار، والذي يحصل فيه الفائز على مجسم البيت متوحد + 200 ألف درهم، وفي الشوط الثالث خصصت اللجنة المنظمة للفائز بشوط الأبكار مقيض خارج الدآر على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم ، وفي الشوط الرابع الذي تم تحصيصه للحقايق الجعدان مقيض خارج الدار يحصل الفائز على مجسم البيت متوحد و200 ألف درهم ، أما الأشواط من الخامس وحتى الرابع عشر والتي خصصت لهجن مقيض الدار، فيحصل الفائزون فيها على جوائز نقدية قيمه، بينما تم تخصيص الأشواط من 15 إلى 20 لهجن مقيض خارج الدار، وتمت إضافة 5 أشواط لتصل إلى 25 شوطاً.

ويمثل مهرجان البيت متوحد أحد أهم السباقات التي أمتدت على مدار 11 عاماً.

وأعرب ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها لإقامة المهرجان وتقديم جوائز مالية قيمة للقائزين، مع تخصيص أشواط لنقيض الدار وخارجه، لإتاحة الفرصة لجميع المشاركين للفوز وتحقيق نتائج ايجابية من خلال المساواة بينهم.

وأكد الملاك على أن هذا الدعم يعتبر أحد الركائز الأساسية في أستمرارية الأقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل شريحة كبيرة من الملاك والمضمرين، والذين يمثلون جميع الميادين الخاصة بسباقات الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أثنى الملاك على القوانين التي يضعها اتحاد سباقات الهجن المسؤول عن تنظيم السباقات في الدولة، وحرصه على الحفاظ على المطايا من خلال اعتماد لوائح تخدم سباقات الهجن.