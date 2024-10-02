ريتشموند يشيد بأهمية مباريات سلة أميركا في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تشكل مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2024، المُقدّمة من شركة القابضة (ADQ)، الفعالية الأبرز بالنسبة لعشاق كرة السلة في المنطقة، وتواصل استقطاب مزيد من الاهتمام، خاصة بعد الأصداء العالمية التي حصدتها نسخة العام الماضي من الفعالية.

ويتحدث ميتش ريتشموند، أسطورة كرة السلة الأميركي وعضو قاعة مشاهير السلة، حول توقعاته للمباراتين القويتين بين بطلي الدوري بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس في الاتحاد أرينا 4 و6 أكتوبر الجاري.

أشار ريتشموند إلى أهمية جهود رابطة كرة السلة الأميركية لتحقيق النمو على المستوى الدولي، ولا سيما مع وصول الدوري إلى آفاق جديدة، وتوفير تجربة كرة السلة الأميركية المميزة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم، وقال: تبذل رابطة كرة السلة الأميركية جهوداً كبيرة لتعزيز انتشار اللعبة، حيث رأينا العديد من اللاعبين الحاصلين على لقب أفضل لاعب في الدوري جاؤوا من خارج الولايات المتحدة ليحققوا أحلامهم ويصلوا إلى أفضل دوري في العالم.

أشاد ريتشموند بنجم دنفر ناجتس نيكولا يوكيتش، وسلط الضوء على إنجازاته المذهلة التي حققها في فترة قصيرة من الزمن، وقال: «تألق يوكيتش وحقق الكثير سريعاً، إلى جانب دعمه لزملائه في الفريق».

وأكد ريتشموند أن شخصية يوكيتش القيادية داخل الملعب وخارجه تجعله عنصراً بارزاً في الدوري الأميركي للمحترفين، ونموذجاً يحتذى لعشاق كرة السلة في جميع أنحاء العالم.

تحدث ريتشموند حول مساهمة المباريات التمهيدية في أبوظبي بترسيخ انسجام الفريق، وخاصة بالنسبة لدنفر ناجتس، الذي شهد انضمام لاعبين جدد مثل راسل ويستبروك، وقال: «تقدم كل مباراة أو فرصة تدريب فائدة كبيرة، وتتيح التعرف أكثر على الزملاء في الفريق وأساليب لعبهم، ويتعين تعزيز الانسجام بين اللاعبين مبكراً لضمان النجاح طوال الموسم».

وأشار ريتشموند إلى أن مباريات التمهيدية هي فرصة ممتازة تتيح للفرق اختبار أساليبها ومعالجة نقاط الضعف قبل الموسم.

تحدي تكرار اللقب

وتطرق ريتشموند إلى فرص بوسطن سيلتكس في إحراز لقب الدوري الأميركي للمحترفين مجدداً، مشيراً إلى التحدي الذي ينتظره، حيث أحرز سيلتيكس لقبين متتاليين لآخر مرة في عهد بيل راسل منذ ستينيات القرن الماضي.

وأشار ريتشموند إلى أن الحفاظ على الحافز سيكون أمراً بالغ الأهمية لنجاحه هذا الموسم، حيث قال: «التحدي أمامه صعب لأنه حامل اللقب، ولكن مدربه الرائع بوسعه الحفاظ على تركيز وحماس الفريق، وضمان خوضه جميع المباريات وكأنها مباريات فاصلة».

وأكد ريتشموند حماسه للمشاركة في فعالية «يوم الاحتفاء بمشجعي الدوري الأميركي في أبوظبي، والتي تقدم فرصة للتفاعل بين الأساطير وعشاق كرة السلة» وقال: «الفعاليات مهمة لأنها تسمح لأساطير كرة السلة بلقاء معجبيهم عن كثب».

وأعرب ريتشموند، الذي سيزور أبوظبي للمرة الأولى، عن حماسه للقاء الجماهير والتعرف على المنطقة.

وأفاد ريتشموند حول التأثير القوي لهذه المباريات على الرياضيين الشباب: «تلهم مشاهدة المباريات في الملعب اللاعبين الشباب لتحقيق أحلامهم، وربما يكون هذا بالضبط ما يحتاجونه».

ويعتقد ريتشموند بأن هذه الفعاليات توفر منصة تدفع اللاعبين الشباب في الشرق الأوسط للسعي خلف طموحاتهم والوصول إلى دوري السلة الأميركي، الذي يواصل انتشاره عالمياً، ما يرتقي بمباريات دوري السلة الأميركي في أبوظبي لتتخطى الفعاليات الترفيهية الاعتيادية، وتلهم الجيل القادم من اللاعبين والمشجعين.