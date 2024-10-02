لجنة تأمين الفعاليات تُنهي استعداداتها لمونديال الكريكيت للسيدات



دبي (وام)



أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للكريكيت للسيدات «T20» التي تستضيفها الإمارات الخميس، وتستمر منافساتها حتى 20 من الشهر الجاري، بكل من دبي والشارقة.

ويستضيف استاد الشارقة الدولي للكريكيت مراسم الافتتاح الاستثنائي للحدث، فيما يستضيف استاد دبي الدولي مراسم الختام وتكريم الأبطال، والاحتفاء باللاعبات المميزات في الحدث الذي ينظم للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

وقال اللواء الغيثي إن الإمارات تؤكد مكانتها واحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية، وإعداد المنشآت الرياضية، إلى جانب توفر كافة العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة متميزة، تعزز من جاذبيتها كإحدى الوجهات الرائدة للرياضة والرياضيين، من خلال ما تقدمه من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات، بفضل البنية التحتية والمرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين، وموقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة والشركاء، في تأمين الحدث، وذلك لتحديد الضوابط والإجراءات الأمنية، مؤكداً جاهزية لجنة تأمين الفعاليات بدبي لاستقبال الحدث الرياضي وتأمينه في دبي، لا سيما أن البطولة تستقطب جماهير كبيرة من عشاق هذه الرياضة، وذلك من خلال خطة أمنية متكاملة كفيلة بتأمين الحدث داخل وخارج الملعب وأثناء تسيير الدوريات الأمنية، حرصاً على وصول الجماهير واللاعبات إلى الملعب بكل مرونة ويسر، والخروج ببطولة تعكس الصورة المشرفة لدبي ودولة الإمارات، باعتبارها حاضنة لأهم الفعاليات والبطولات العالمية، وبما تملكه من كفاءة واقتدار في تنظيم وتأمين الفعاليات الدولية.

وأكد اللواء الغيثي أهمية تضافر الجهود لإخراج كأس العالم للكريكيت للسيدات، على أعلى مستوى تنظيمي يعكس القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في استضافة أهم البطولات العالمية بكل حرفية.

وأشاد في الوقت ذاته بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على كافة المستويات، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتقهم.

يذكر أن كأس العالم للكريكيت للسيدات، تستمر منافساته على مدار 18 يوماً، تقام خلالها 23 مباراة، حيث تم تقسيم مباريات البطولة بين دبي والشارقة، مع تحديد مباراتي نصف النهائي في 17 أكتوبر في دبي، و18 أكتوبر في الشارقة، على أن يقام النهائي في دبي يوم 20 من نفس الشهر.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى أستراليا بطلة العالم ست مرات، إلى جانب الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنجلاديش وإنجلترا وجنوب أفريقيا وجزر الهند الغربية وأسكتلندا.